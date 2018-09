BLE MOST: Ikke lett å være Heidi Løke og Norge i VM-finalen mot Frankrike. Her er det Béatrice Edwige som beskriver overtaket som førte til franske VM-gull. Foto: Bjørn S. Delebekk

Thorir Hergeirsson velter favorittstempelet over på Frankrike

HÅNDBALL 2018-09-29T07:29:31Z

VIBORG (VG) Frankrike-trener Olivier Krumbholz klistrer alltid favorittstempelet på Norge foran håndballmesterskap. Nå ser Thorir Hergeirsson sitt snitt til å ta igjen. Lørdag møtes VM-finalistene i Århus.

Publisert: 29.09.18 09:29

Norge har tapt tre kamper på rad mot Frankrike. Håndballjentene vil gjerne ha en liten revansje nå. Det er fullt mulig. Frankrike manglet åtte VM-vinnere da de torsdag røk 24–21 for Danmark. Men Krumbholz lover at alle stjernene snart er tilbake.

– Frankrike er den største favoritten til å vinne EM – med den kontinuiteten og arsenalet de har, slår Hergeirsson fast i Danmark.

Landslagssjefenes «mind games» er i gang foran desember-EM i nettopp Frankrike.

– Det er kanskje naturlig etter som vi er verdensmestre og har Euro på hjemmebane. Men jeg mener at det ikke finnes en stor favoritt. 4–5 nasjoner kan vinne, parerer Krumbholz og ramser opp Russland, Ungarn, Romania, Danmark og Nederland.

Han kunne sikkert lagt til Sverige også.

Hergeirsson har uansett tatt konsekvensen av sammenbruddet i VM-finalen. Norge var soleklar favoritt. Krumbholz bare lo av Frankrikes muligheter på forhånd. Ringreven pratet Norge opp i skyene.

Dermed kunne Frankrike slå nedenfra. De slo knallhardt. I hver eneste duell. Det rystet Norge. Krumbholz traff perfekt med taktikken og vant sitt andre VM-gull. 14 år etter det første.

– Men det er historie nå, minner han om.

Nå har Hergeirsson lagt en plan foran EM. Den handler om å møte Frankrike flest mulige ganger. Det startet med to norske tap på den karibiske øyen Martinique i juli. Lørdag møtes de igjen. I generalprøven før EM – 25. november – er Frankrike motstander i Telenor Arena.

Norge spiller åtte kamper før EM. Halvparten mot verdensmesteren.

– Det er naturlig. Vi har gode relasjoner med Norge, sier Krumbholz.

– Gode gamle Frankrike, ler Stine Bredal Oftedal . Hun ble kåret til VMs mest verdifulle spiller, men i selveste VM-finalen lyktes hun ikke.

– Vi håper jo det er smart å møte dem fire ganger. Vi har ofte sparret mot det beste. I veldig mange tilfeller har det slått ut i vår favør, mener hun.

– Det er på tide vi knekker koden mot Frankrike. De drar ned tempoet. Det kan ikke vi tillate. De er sinnssykt tøffe i duellene, mener Stine Skogrand.

– Vi kan slå dem, men da skal vi spille på topp, mener Herregeirsson og kaller Frankrike «ekstremt gode fysisk-teknisk i duellspillet».

– Det er flere hos som må lære seg å spille mot Frankrike. Det er stor forskjell på å snakke teori og møte å møte dem i praksis. De spiller så annerledes enn mange av våre spillere er vante til. Langt mer fleksible i sitt forsvarsspill, forklarer han.

Norge gikk på en mine i VM-finalen etter å ha slått Frankrike seks ganger på rad. Hergeirssons analyse er klar: Håndballjentene klarte ikke å få med seg nok spillere i form til EM-finalen.

– Jeg håper på en bedre bredde i troppen. Frankrike klarte å rullere på hele laget i VM-finalen. Vi klarte ikke det samme, sier Stine Bredal Oftedal.

– Vi har ikke lykkes med å få mange nok trygge nok sammen. Det var en av grunnene til at vi tapte for Frankrike. Men det var flere årsaker. Vi scoret på to av fem straffer. Vi skal egentlig sette fire av fem. Vi hadde mindre redninger enn vi pleier. Det var mange ting som ikke gikk opp, oppsummerer Thorir Hergeirsson .

Torsdag brukte han hele 15 spillere da Polen ble slått klart. Det var alt annet enn tilfeldig.