GYÖR TIL 2022: Stine Bredal Oftedal (15) og Kari Brattset Dale (7) har forlenger sine kontrakter sammen med Anne Mette Hansen. Til høyre klubbpresident Csaba Bartha og til venstre Györs borgermester Zsolt Borkai. Foto: Györi Audi Eto KC

Oftedal og Brattset forlenger med Györ: – Best i verden

Både Stine Bredal Oftedal (27) og Kari Brattset Dale (28) forlenger sine kontrakter med den ungarske klubben Györ. Klubbpresidenten mener Bredal Oftedal har utviklet seg til verdens beste spiller gjennom sine to sesonger i klubben.

– Et enkelt valg, sier landslagskapteinen til VG. Hennes nye kontrakt er utvidet fra sommeren 2020 til 2022. Brattsets avtale er forlenget fra 2021 til 2022. Også den danske landslagsspilleren Anne Mette Hansen har skrevet ny kontrakt med klubben som har vunnet Champions League tre år på rad.

– Stine Oftedal er en utmerket spiller, og vi tror hun er den beste spilleren i verden. Helt avgjørende for den raske og suksessrike spillestilen Györ har, sa klubbpresident Csaba Bartha da de tre kontraktutvidelsene ble presentert i Ungarn.

– Det har klaffet veldig for meg her. Det kan være fordi jeg har tatt stegene riktig. Jeg kom hit i riktig alder, passet inn, har fått mye tillit og har vokst på det, sier Stine Bredal Oftedal selv.

Hun brukte i sin tid fire år på etablere seg som en av landslagets viktigste spillere. Playmakeren fra Gjelleråsen i Nittedal utviklet seg også steg for steg klubbmessig, og spilte fire sesonger i Issy Paris før hun kom til Györ og Champions League-spill først som 25-åring.

Strekspiller Brattset Dale har hatt en enda roligere utvikling. Hun kom til Györ sist sesong. Klubbpresident Bartha mener at østfoldingen gjorde «en fantastisk første sesong» og håper hun skal fortsette fremgangen.

– Det første året mitt var fantastisk da vi vant alle turneringer, sier hun til klubbens hjemmeside.

– Ting er stabilt og godt. Györ er en god klubb å være i, fastslår Bredal Oftedal. De to norske stjernene har til sammen stått for 20 scoringer i Györs to første seriekamper. Også Veronica Kristiansen, Kari Aalvik Grimsbø og Amanda Kurtovic er klubben, men er ikke klare for spill etter skader. Alle tre kan miste VM i Japan i desember.

Sjekk denne pasningen fra Stine Bredal Oftedal:

Oftedal blir nå helt sikkert en av klubbens best betalte spillere. Hun vil ikke gå inn på summer, men hun har en god millionlønn pluss fri bil og fri leilighet i Györ, som ligger i Ungarns nordvestre hjørne, ikke langt fra Wien.

– Jeg var i en ny forhandlingsposisjon og er veldig fornøyd med kontrakten, sier hun etter også ha vurdert noen andre tilbud fra toppklubber i Europa.

I neste uke blir både Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale å se i Norge. Håndballjentene spiller Intersport Cup i Stavanger mot Argentina, Brasil og Japan.

