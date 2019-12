TAR FORHOLDSREGLER: Emilie Hegh Arntzen holder seg unna kommentarfelt og leser ikke negative meldinger i VM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Emilie Hegh Arntzen skjermer seg mot kritikken

KUMAMOTO (VG) Emilie Hegh Arntzen (25) spiller på små marginer og får høre det fra folk etter bomskudd og personlige feil i VM.

Nå nettopp

– Jeg synes aldri det er fett at folk ikke er fornøyd med jobben jeg gjør, sier bakspilleren til VG foran onsdagens skjebnekamp mot Tyskland.

I seieren over Sør-Korea rundet hun 100 landskamper. Skiensjenta har startet alle syv kamper i Japan og får en stadig mer sentral rolle i landslaget. Til nå står hun notert med 25 VM-scoringer. Bare Stine Bredal Oftedal og Camilla Herrem har flere.

les også Camilla Herrem om Russland-saken: – Det er jo helt sykt

Men hun topper den norske statistikken over personlige feil med 14. Hun kan i det ene øyeblikket sende et genialt innspill til Heidi Løke og i det neste ryke på en feilpasning.

Hun har også bommet på 26 skudd. Det er mest i det norske laget. Også det mottar hun kritikk for.

– Men det må jeg bare holde meg unna. For leser jeg, så tar jeg det til meg. Jeg blir lei meg. Jeg synes ikke det er noe all right at folk hakker ned på min prestasjon, sier hun og legger til:

– Jeg leser heller ikke om det går bra. Det er alltid noen som ikke er fornøyd da også.

les også Emilie Hegh Arntzen: – Jeg er en dårlig taper. Det går innpå meg

Hun er ikke alene om å holde seg unna aviser og kritikk. Under fjorårets EM fortalte Bredal Oftedal at hun skjermet seg etter to svake kamper.

På VGs spillerbørs fikk Hegh Arntzen kun to poeng i tapet mot Nederland, men har ellers blitt vurdert til å ha levert godt over pari. Snittkarakteren i VM er på 5,29. Men folket er ikke enig i VGs vurdering av henne. På vår folkebørs får hun nesten konstant to poeng mindre.

– Det er nettopp de tingene der jeg ikke orker å få med meg. Det tar energi fra meg. Jeg er en person som bryr meg om hva folk mener. Jeg har lyst å gjøre det godt. Jeg har lyst til at folk skal være fornøyde, sier hun.

– Jeg vil gjerne «please» folk gjennom den jobben jeg gjør. Men jeg dropper å lese negative tilbakemeldinger fra folk som ikke betyr noe for meg.

Norge møter Tyskland i den siste kampen i hovedrunden onsdag. Håndballjentene er klare for semifinalen ved seier.

les også Erevik med tøff kritikk av Hergeirsson: – Feigt

Emilie Hegh Arntzen er på sosiale medier i VM, men leser aldri kommentarfelt. Hun får også en del meldinger inn på telefonen som ikke er av det positive slaget. Hun understreker at hun ikke er hårsår.

– Konstruktiv kritikk fra trenerne her setter jeg veldig pris på. Men jeg er ikke så glad i å høre kommentarer fra folk som ikke har noe med meg å gjøre. Det kan være kommentarer på Facebook eller ting som blir sendt direkte til meg på melding, sier hun.

– Hvis folk sender meg en melding og jeg ser hvordan starten er, så gidder jeg ikke lese resten.

En hun definitivt gidder å høre på er faren Ketil Arntzen. Han er på plass i Kumamoto.

– Han er min egen coach og mentor. Han hjelper meg med mye, sier hun og har som fast rutine å kontakte pappa oppe på tribunen i pausen. Far Arntzen har tidligere trent Gjerpen tilbake til toppen i norsk håndball og var i 1990 landslagssjef Sven-Tore Jacobsens assistent under VM i Sør-Korea.

HÅNDBALLFAMILIE: Pappa Ketil Arntzen coacher datteren fra tribunen i Japan. Her sammen med mor Hanne Hegh, som var kaptein da håndballjentene slo gjennom i 1986. Foto: Tomm Christiansen

– Jeg forstår hva han mener når han gestikulerer. Eller jeg leser på leppene hans hva han sier. Jeg vet når han mener at jeg må ha mer avstand til forsvaret, når jeg må ha høyere fart eller låse mer ned når jeg er ute i situasjoner i forsvar. De små tingene der hjelper meg veldig, sier hun.

– Det er godt og betryggende å ham på tribunen. Han er veldig rolig og kommer med gode råd mellom kampene også.

Faren kom til VM i forrige uke og opplyser til VG at han nå har utvidet VM-oppholdet fra torsdag i denne uken til mandag etter VM-finalen. Han har tro på norsk semifinale fredag.

– Semifinale hadde vært så deilig. Jeg har veldig lyst på det, sier Emilie Hegh Arntzen selv.

les også Håndballtvillingene fikk knute på tråden

Hun spiller sitt sjette mesterskap for Norge. Forskjellen er stor fra debuten i EM for fem år siden. Den gangen fikk hun kun 12 minutters spilletid fordelt på to kamper.

– Forskjellen er stor. Jeg er blitt en mye mer erfaren spiller internasjonalt ved å spille Champions League for Vipers. Jeg er blitt mye mer vant til nivået.

Men Emilie Hegh Arntzen medgir at hun fortsatt kjenner en del på ekstra nerver før VM – kamper. Hun synes hun har blitt klart tryggere.

– Det er mer fokus på det jeg gjør ute på banen. Tidligere så ble jeg ikke alltid lagt merke til. Nå blir alt jeg gjør lagt merke til.

Publisert: 10.12.19 kl. 18:19

Mer om