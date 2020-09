NØKKELMANN: Sander Sagosen blir nok en gang en svært viktig brikke for Christian Berge om VM blir arrangert i januar. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Berge må bruke maske i VM: – Det blir annerledes

Lørdag trekkes håndball-VM i Egypt. Christian Berge har tro på at mesterskapet kan gjennomføres i januar. Selv må han være forberedt på å bruke munnbind når Sander Sagosen & co. skal ledes fra benken.

Oppdatert nå nettopp

– Det blir annerledes enn noe vi har opplevd tidligere. En ny erfaring. Helt klart, slår landslagssjefen fast foran mesterskapet i Afrika fra 14. til 31. januar neste år.

De tyske storklubbene Kiel og Flensburg – med seks norske landslagsspillere – har bedt om at VM blir avlyst i en sesong med enormt press på de beste spillerne.

For Sander Sagosen i hans nye klubb Kiel handler det om 38 kamper i en utvidet Bundesliga og potensielt 20 matcher i Champions League. I tillegg til dette avsluttes sist sesongs Champions League i romjulen. Tysk cup og supercup skal også spilles.

VM går for første gang med 32 lag, men den totale kampantallet går én kamp ned for de beste nasjonene sammenlignet med VM i 2018. Men Norge skal rett før VM ut i to EM-kvalifiseringskamper mot Hviterussland. OL-kvalifiseringen er lagt til mars.

– Det blir stor belastning på spillerne, men det kan ikke bare gå ut over landslagsaktiviteten. Det må gå dypere enn det. Hvis noe skal tas bort, så må det også gå utover klubbenes kamper. De presser på for at alt skal gjennomføres, mener Berge.

– Hva tenker om belastningen på Sagosen?

– Vi skal være ordentlig påpasselig når han kommer på samling, sier Berge og viser til at Sagosens forventede spilletid i Kiel nå bare øker på grunn av langtidsskaden til bakspilleren Nikola Bilyk.

Arrangørene i Egypt har lagt en plan for hvordan smittevernet skal gjennomføres under VM fra 14. til 31. januar.

Ved ankomst må alle deltagere kunne vise til en negativ test tatt mindre enn 48 timer tidligere.

Spillere, dommere, trenere, helseteam, øvrige ledere og alle som er i kontakt med dem skal coronatestes hver tredje dag gjennom hele VM.

Alle andre enn spillerne skal bruke munnbind under både kamper og trening.

Publikumskapasiteten nedskaleres til 20–30 prosent i de fire VM-arenaene. Det betyr at finalearenaen i Kairo maksimalt kan ta 4860. De andre hallene kan få mellom 2100 og 900 tilskuere.

– Jeg forbereder meg som om det blir mesterskap, men ingen tvil om at det blir annerledes, gjentar Berge.

Lørdag kveld trekkes VM på platået ved Giza-pyramidene. Håndballforbundet har ingen til stede. Det er da heller ingen valg som skal tas. Bare hjemmenasjonen Egypt kan velge innledningspulje og dato for åpningskampen.

Etter VM-sølv i 2018 og årets EM-bronse er Norge sammen med syv andre nasjoner topprangert. Frankrike er etter to svake mesterskap helt nede på nivå 3. Berge ønsker seg ikke dem i innledningspuljen hvor Norge drar med seg to av tre resultater til hovedrunden. Landslagssjefen er mest spent på hvordan den totale trekningen blir.

– Alt kommer an på hvem kan vi krysse med senere i VM, sier han.

Publisert: 04.09.20 kl. 12:38 Oppdatert: 04.09.20 kl. 12:49