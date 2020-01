STERK EM-START: Magnus Gullerud (til venstre) har som Sander Sagosen fått en sterk start på EM. Foto: Ole Martin Wold

Stor tro på seier mot Portugal: – Vi har et sterkere lag

TRONDHEIM (VG) Magnus Gullerud (28) tror Norge også vinner kamp nummer tre i EM. Seier over Portugal betyr at Norge tar med seg to poeng inn i hovedrunden i Malmö.

– Det er gull verdt, beskriver Gullerud fra Odalen i Hedmark.

– I utgangspunktet så synes jeg vi har et sterkere lag, men vi har jo sett kampene mot Frankrike og Bosnia. Det viktigste er at vi klarer å nullstille oss etter Frankrike-kampen og ikke ta for lett på oppgaven, sier strekspilleren.

– Jeg har en god følelse i dag, sier han argumenterer med at hjemmebane og mer erfaring betyr fordel Norge kl. 20.30 i Trondheim Spektrum.

Om Norge onsdag drar til Malmö uten Portugal-poeng i bagasjen tror Gullerud at håndballgutta må vinne alle fire kamper i hovedrunden for å kunne gå til semifinalen.

Først må de norske spillerne overliste denne mannen:

Han har aldri møtt Portugal med Norge. Håndballgutta har ikke møtt portugiserne siden 2012. Søreuropeerne har kommet sterkt med gode yngreslandslag de siste sesongene. Den sterke økonomiene i fotballklubbene Porto, Sporting og Benfica har de siste sesongene brakt håndballen fremover i de samme klubbene.

– Det er takket være fotballklubbene at vi har hatt muligheten til å utvikle klubblagene i håndball, noe som nå gir resultater på landslaget, sier playmakeren Rui Silva til Adresseavisen.

Han opplevde i høst å slå den tyske bundesligalederen Kiel på bortebane i Champions League.

– Vi skal ikke undervurdere Portugal. De kommer med en enorm fart og fysikk, sier Harald Reinkind – Kiels norske stjernespiller.

Men også han mener at Norge nå er på et nivå der Portugal skal slås.

– Hvis de får kampen inn i sitt spor er de ekle å møte. Men klarer vi å stå bra i forsvar og løpe med dem, så tror det kan gå bra. De er ikke like glade i å løpe hjem i forsvar som opp i angrep, forklarer Reinkind til VG. han legger til:

– Mye er gjort om vi spiller som mot Frankrike. Da tror jeg vi skal ta dem.

Portugal er for en stor del basert på Porto-spillere. Harald Reinkind har gitt sine tips videre til Christian Berge og lagkompisene.

– Jeg tror vi har en veldig god plan, sier Berge og forsikrer at han sammen med trenerteamet også har lagt plan B, C og D og Norge skulle få trøbbel.

Men også Christian Berge mener et Norge i fremgang skal klare det. Hovedrunden starter for Norges del fredag. Motstanderen er usikker, men Berge tror det blir Island.

De har gitt Norge mange problemer i mesterskap og slo også Berge-utgaven av Norge under åpningskampen av EM for fire år siden.

Landslagssjefen hevder at 10 forskjellige nasjoner kan ta EM-medaljer.

– Ja, det kan de. De har et solid lag med (Aron) Palmarsson og har fått (Alexander) Petersson tilbake. De spiller på en fornuftig måte, sier Berge og mener islendingene er favoritter mot Ungarn i Malmö onsdag.

Island har Gudmundur Gudmundsson tilbake som landslagssjef. Han opplevde i EM-åpning seier over Danmark som han i 2016 førte til OL-gull. Mandag knuste islendingen Russland 34–23 etter seks mål av Elverums Sigvaldi Gudjónsson. Han dominerte i romjulen cupfinalen i Oslo Spektrum.

Magnus Gullerud har spilt flere sesonger i Danmark. Onsdag er verdensmesteren avhengig av at Island slår Ungarn for at de skal bli Norges motstander i hovedrunden.

– Danmark har gjort det vanskelig for seg selv. Men sånn er det. Det er livsfarlig å tro at det skal gå av seg selv, sier Norges strekspiller som sammen med Petter Øverby erstatter Bjarte Myrhol i EM.

