NØKKELSPILLER: Grace Zaadi er tilbake i Metz og kan bli viktig i Champions League-semifinalen mot Vipers.

Stjernen Katrine Lunde helst ikke skulle møtt

BUDAPEST (VG) Metz har vært et lite mareritt for Vipers denne sesongen. Foran lørdagens semifinale i Champions League er den franske klubben forsterket med landslagets største stjerne, Grace Zaadi. Katrine Lunde liker det slettes ikke.

– Generelt så synes jeg ikke man skal kunne bytte klubb i løpet av Champions League-sesongen. Jeg tenker ikke spesielt på spillerne som kommer fra Russland. Dette blir feil på generelt grunnlag, sier Katrine Lunde til VG.

Hun understreker altså at hun ikke er ute etter Zaadi, som etter at Russland gikk til krig mot Ukraina ble frigitt av russiske Rostov-Don.

– Men det er en regel jeg ikke ønsker å ha i håndballen, sier Lunde som sist møtte Zaadi i VM-finalen i desember.

Det internasjonale håndballforbundet åpnet i mars for fristille spillere med kontrakter i russiske, hviterussiske og ukrainske klubber. Regelen om at spillere bare kan spille en klubb i Champions League i løpet av samme sesong, er fjernet av det europeiske forbundet.

– Vi ønsker å tilbakestille den reglen, har Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tidligere sagt til VG.

Vipers går til semifinalen mot Metz med 21 seire på rad i alle turneringer. Det siste tapet kom nettopp mot de franske mesterne – minus Grace Zaadi – 5. februar. Vipers tapte 25–31 på hjemmebane og leverte også svakt mot Metz sist høst: Tap 23–18 i Frankrike.

– Jeg vil ikke akkurat kalle de to kampene et mareritt. Men vi kunne spilt litt bedre. Det håper jeg vi har snakket nok om, sier Katrine Lunde.

– Denne kampen betyr alt, sier Grace Zaadi, som tapte bronsefinalen mot Vipers da Lunde ble kneskadet i 2019. Zaadi har vært gjennom en vanskelig tid før kontrakten med Rostov-Don ble kansellert.

– Det har vært tøft for meg både som spiller og menneske, mener hun og sier hun er svært heldig som får avslutte sesongen med sine tidligere klubb. Men opplyser at hun hverken kommer til å spille for Metz eller Rostov-Don neste sesong.

TUNGE NEDERLAG: Nora Mørk har opplevd to tap mot Metz denne sesongen. Her mot Manon Houette (til venstre) og Camila Micijevic i februar.

Nora Mørk er ikke i tvil om at Zaadi kan tilføre Metz mye i semifinalen.

– Det er klart ingen fordel fra oss. Hun har spilt i Metz før og kjenner også spillerne fra det franske landslaget, sier hun.

Györ og Esbjerg gjør opp om den første finaleplassen lørdag ettermiddag. Ole Gustav Gjekstad mener Vipers har en god mulighet til å ordne opp med Metz. Tross de to kraftige tapene tidligere i sesongen.

– Vi har ikke noe Metz-kompleks. Jeg tror vi skal rette det opp her, sier han.

– Vi har gjort to dårlige kamper. Nå må vi plukke opp noen av de marginene som ligger der. Da er seks mål fort spist opp, legger Gjekstad til.

Han har en joker i ermet mot det sterke franske forsvarsspillet. Gjennom våren har Vipers brukt sesongavslutningen i Norge til å trene inn et nytt spill med keeper Lunde ut og syv spillere på banen i angrep.

Gjekstad er åpen på at det kan bli et våpen i semifinalen.

– Grace Zaadi er på plass?

– Vi vet ikke hva det betyr. Hun har ikke vært så sentral som vi kanskje hadde trodd. Metz har andre spillere som er bedre individuelt, men Zaadi er utrolig god til å styre spillet og samarbeide med linjespilleren.

– Kan hun ende opp i Vipers neste sesong?

– Vi har ingen planer om det nå, men hun er en god håndballspiller, svarer Vipers-sjefen.

Vipers-Metz, kl 18.00 lørdag (V4 og Viaplay).