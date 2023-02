DOMINERTE: Katrine Lunde leverte igjen sterkt for Vipers.

Lunde imponerte: Til topps i Champions League-gruppen

(Brest-Vipers 29–35) Katrine Lunde leverte redninger og Vipers vant den siste kampen av gruppespillet i Champions League.

– Jo mer det drar seg til, jo bedre blir hun, sier Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen om Lundes keeperspill med 15 redninger. 42-åringen har vært svært sentral i Vipers to Champions League-gull de to siste sesongene.

Vipers går til topps i gruppe A etter 11 seire og en uavgjort på de 14 kampene. Men Bucuresti – med tre norske spillere – kan søndag ta gruppeseieren om de slår Krim i Slovenia.

Vipers er klare for kvartfinalen i turneringen. Den spilles i månedsskiftet april/mai.

I tillegg til Lunde markerte Marketa Jerabkova (8 mål) og Jamina Roberts (7 mål) seg for fulle tribuner i den franske håndballbyen ved Atlanterhavet. Anna Vjakhireva viste igjen spill på høyt nivå. Også Ragnhild Valle Dahl (4 mål) og de to 22-åringene på kanten, Tuva Høve (3 mål) og Mina Hesselberg (2 mål), viste fine takter.

Helene Gigstad Fauske scoret tre mål for et skuffende hjemmelag. Hun skifter klubb og skal spille for Nantes neste sesong.