NORSK DUELL: Emilie Hegh Arntzen mot Marit Malm Frafjord og Kristine Breistøl i Esbjerg. Foto: John Randeris/Scanpix Ritzau / Ritzau Scanpix

Vipers reddet poeng i Champions League-drama

(Esbjerg-Vipers Kristiansand 27–27) Vipers var bare et stolpeskudd fra årets første tap. Champions League-dramaet endte med et poeng mot Marit Malm Frafjords skadeskutte Esbjerg i Danmark.

Esbjerg – uten Marit Røsberg Jacobsen og Vilde Ingstad – stilte med bare 10 spillere. Vipers hadde et klart initiativ midt i 2. omgang, men klarte ikke å få uttelling for mye større bredde i laget.

Anført av Malm Frafjord kjempet de danske mesterne tilbake i kampen.

– Verdensklasse, sa Viasats kommentator Karoline Dyhre Breivang om 36-åringens forsvarsspill. Malm Frafjord gjorde et nylig et nytt comeback på landslaget og kan bli en defensiv nøkkelspiller under EM i desember.

Fremover på banen markerte Kristine Breistøl omtrent like sterkt for Esbjerg. Hun leverte en god EM-søknad med syv scoringer av internasjonal klasse.

Vipers hadde sjansen til å sikre seieren i siste minutt, men en feil fra Nora Mørk 20 sekunder før slutt ga Esbjerg en siste sjanse. Den endte med et stolpeskudd fra Sonja Frey tre sekunder før kampen var slutt.

Dermed tar Vipers med seg ett poeng mot et Esbjerg de tapte to kamper mot i Champions League sist sesong.

Esbjerg gikk tøft ut og ledet 4–1 tidlig anført av en skuddvillig Breistøl. Vipers startet passivt, men intensiteten steg utover i 1. omgang.

Katrine Lunde leverte god gammel klasse med ni redninger i 1. omgang.

– Fantastisk redning, mente Viasats ekspert Dyhre Breivang etter at hun tok en 100 prosentsjansen fra Marit Malm Frafjord. Mot slutten av dramaet ble Lunde erstattet av svenske Evelina Eriksson.

Vipers kom seg inn i kampen. Nora Mørk var sentral i spillet med sine fem målgivende pasninger før pause, men slet mer med skuddene mot Esbjerg-keeper Rikke Poulsen.

Den tsjekkiske høyrekanten Jana Knedlíková har hatt en svært effektiv inntreden i Vipers. Godt assistert av Mørk scoret hun på fire av fem skudd før pause. Knedlíková bidro sterkt til at det sto 12–12 ved pause.

I 2. omgang kom Malin Aune inn etter kneskaden og satte inn tre nye mål fra høyrekanten. Linn Jørum Sulland markerte seg også med fire scoringer. Marta Tomac gjorde leverte en sterk avslutning og ga Vipers 26–27 to minutter før slutt.

Det holdt ikke til slutt, men Vipers har fortsatt ikke tapt på 12 kamper i Champions League, norsk serie og cup denne høsten.

Publisert: 18.10.20 kl. 15:44