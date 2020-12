FRANSK STJERNE: Sveriges Linn Blohm fikk trøbbel mot Frankrikes Aissatou Kouyate i Herning. Foto: HENNING BAGGER / X01348

Frankrike og Kroatia til EM-semifinalen

KOLDING (VG)(Frankrike-Sverige 31–25 / Kroatia-Tyskland 23–20) Frankrike sikret seg plass i EM-semifinalen og blir Norges motstander i semifinalen fredag om Russland slår Danmark senere i kveld.

Også EM-sensasjonen Kroatia er på vei til kampen om medaljene i Herning. Men de kommer fra Norges halvdel av EM-tablået og kan ikke bli norsk motstander før i en eventuell EM-finale / bronsefinale søndag.

Hvis Russland spiller uavgjort mot Danmark kl. 20.30 så skal de møte Norge i semifinalen. Dansk seier gir semifinale mot Norge. Russisk seier betyr at Frankrike blir motstander for Stine Bredal Oftedal & co.

Norge avslutter samtidig hovedrunden med en betydningsløs kamp mot Ungarn. Veronica Kristiansen hviles. Marta Tomac får for første gang i EM sjansen på banen.

Frankrike slet med Sverige gjennom hele 1. omgang. De kom opp på uavgjort ved pause først da stjernen Estelle Nze Minko rappet balleni omgangs siste spilleminutter. Györ-spilleren kontret inn 14–14. Sverige løftet seg kraftig fra seksmålstapet for Montenegro søndag.

Men etter pause var det slutt. Kalidiatou Niakate dro inn to susere i det svenske målet. Frankrike skjerpet forsvarsspillet og tok kontroll på semifinaleplassen.

Etter å ha blitt fjernet fra jobben kom Frankrikes veteransjef Olivier Krumbholz tilbake i jobben i 2016. Treneren ledet de franske jentene allerede i den historiske VM-finalen - med fire ekstraomganger - som endte med tap for Lillehammer i 1999. Han ledet dem også til VM-gull i 2003.

For fire år siden kom Krumbholz tilbake med et overraskende OL-sølv i Rio. Året etter sto Frankrike for den aldri så liten bombe ved å slå et formsterkt norsk lag under VM-finalen i Hamburg. I 2018 satte de franske jentene kronen på verket ved å slå Russland i EM-finalen hjemme i Paris.

Fjorårets VM ble en gedigen nedtur med 13. plass. Men under EM har Frankrike vært tilbake på nivå Herning. De hadde har før tirsdagens kamp mot Sverige slått Slovenia, Montenegro, Danmark, Spania og spilt uavgjort 28–28 i en thriller mot russerne.

ENORM GLEDE: Camila Micejevic (nummer 9) og resten av de kroatiske jentene jubler etter at semifinaleplassen er sikret. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kroatia hadde trøbbel med Tyskland før pause i Kolding, men etter pause fant Camila Micijevic og Kroatia tilbake til taktene som har gjort dem til EM-store overraskelse. Tyskerne ble satt på plass.

Dermed er nasjonen som ble aller sist i EM for to år siden sikret å bli blant de fire beste under årets EM. Kroatias beste EM-prestasjon kom helt tilbake i 1994: 5.plass.

De kroatiske jenten feiret voldsomt etter sensasjonen som er blitt satt pris på mange av hjemlandets sportsstjerner - blant annet Real Madrids Luka Modric.