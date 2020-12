GAMMEL LYKKE: Marit Malm Frafjord (35) og Katrine Lunde (40) gikk foran sammen med Stine Bredal Oftedal (29) i en ny norsk EM-seier. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Marit (35) blokket ned verdens beste: − Vet ikke helt hva som skjedde

KOLDING (VG) (Romania-Norge 20–28) I forrige EM var Marit Malm Frafjord sponsor-vert. I Sydbank Arena blokket hun ned Cristina Neagu – fire ganger kåret til verdens beste spiller. Forsvarssjefen var som en mur foran Katrine Lunde.

– Hun har ikke vært så lett å blokke ned før. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Men vi fikk kanskje presset henne godt, sier Malm Frafjord til VG som gikk ut av kampen med blokkeringen, gode taklinger og forsvarsbevegelser på høyeste nivå.

– Det er fint å få stoppet skudd fra en slik spiller, smiler hun.

Et av skuddene til skuddmaskinen fra Bucuresti som slapp forbi veteranen fra Trondheim, ble mål til 126 km/t. Da hjalp det ikke at matchhelten Katrine Lunde fikk en hånd på ballen.

Men Neagu gikk til slutt dukknakket av banen etter bare fire mål på hele 16 skudd. Det norske forsvarsspillet begynner å ligne på slik det var sist gang Malm Frafjord spilte mesterskap.

Hun var Norges beste spiller da EM-gullet ble sikret i 2016. Det var håndballjentenes foreløpig siste triumf. I EM for to år siden ble det tap for både Neagus Romania og Tyskland i Brest.

Malm Frafjord satt på tribunen. Hennes oppgave var å holde foredrag for og tilbringe tiden sammen med Håndballforbundets økonomiske støttespillere inn mellom regnbygene i Bretagne.

Men rett etter EM ringte Esbjerg-trener Jesper Jensen til henne. Den nåværende danske landslagstreneren fikk ja. Malm Frafjord fant ut at hun kunne kombinere jobben med spill i Danmark. Dermed så hun ja til noen måneder til banen.

Nå satser den doble OL-vinneren mot et nytt OL i Japan til sommeren.

– Man skal aldri si aldri. Noen ganger dukker det bare opp noen muligheter man må ta. Det er deilig å være tilbake, sier hun.

Den tidligere Byåsen-spilleren debuterte for Norge i mesterskap med å ta EM-gull helt tilbake i 2006. Katrine Lunde dominerte i det norske målet da også.

– Hun har enorm rutine og er en klassekeeper. Vi vet hva vi får når Katrine kommer inn. Hun er også flink til å si fra og rette litt på oss i forsvaret. En verdensklassekeeper, mener Malm Frafjord.

– Og du er en verdensklasse forsvarsspiller?

– Jeg vet ikke helt om jeg vil si det – he, he, he, men du kan få si det hvis du vil, fleiper rutinerte Malm Frafjord med 205 landskamper og syv internasjonale titler for Norge.

– Men jeg synes vi jobber bra i forsvar. Vi har fokusert på det og jeg tenker fortsatt at det er ting vi kan gjøre bedre. 20 baklengs er ganske bra, mener hun. Angrep har hun nesten ikke spilt i Kolding. Men det gjør hun for Esbjerg i Champions League.

– Jeg er her som forsvarsspiller, men er klar om jeg får sjansen i angrep, sier hun.

FORSVARSSJEF: Marit Malm Frafjord markerte seg mot Cristina Neagu. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert: 08.12.20 kl. 09:28