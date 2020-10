I KARANTENE: Veronica Kristiansen sammen med landslagssjef Thorir Hergeirsson under OL i Rio de Janeiro. Foto: Vidar Ruud / NTB

Veronica Kristiansen covid-positiv – tre kamper utsatt

Mandag testet Veronica Kristiansen positivt for covid-19. Håndball-landslagets nøkkelspiller skal ikke ha symptomer på sykdom. Klubben Györ har fått avlyst tre kamper på rad. Det er stadig vanskeligere å få arrangert håndballkamper i Europa.

Nå nettopp

Det er Györ som melder om den positive testen. Klubben huser til sammen fem norske landslagsspillere – Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale, Amanda Kurtovic og Silje Solberg i tillegg til Veronica Kristiansen.

30-åringen er den første av de norske landslagsspilleren som er offentlig kjent bekreftet smittet på kvinnelandslaget. Mandag kunne NHF-president Kåre Geir Lio ikke utelukke at Norge kan komme til å si fra seg håndball-EM på hjemmebane i desember på grunn av strenge norske corona-regler.

les også Norge kan si nei til håndball-EM: – Vi ser risikoen

Györ har ikke spilt kamp siden 17. oktober. Sist ukes seriekamp ble utsatt på grunn av et coronatilfelle hos motstanderen, MTK Budapest. Foran Champions League-møtet mot Buducnost sist lørdag testet Györ-spilleren Fodor Csenge positivt for covid-19. Dermed måtte 15 spillere og seks leder gå i karantene.

Det var i den oppfølgende testen mandag at Veronica Kristiansen – som den eneste – testet positivt. Klubben opplyser på hjemmesiden at hun ikke har tegn på sykdom og befinner seg i hjemmekarantene. Der har alle Györ-spillerne vært siden den positive testen til Csenge 22. oktober.

VG har ikke klart å komme i kontakt med Kristiansen tirsdag.

Også onsdagens seriekamp mot Mosonmagyaróvár er utsatt.

les også Tertnes-profil avslører intern uro før Romania-tur

Kristiansen har hatt en strålende høst på banen. Hun scoret på alle seks skudd i den siste kampen – mot Valcea i Champions League. Og viste veldig god form for Norge da hun ble 9-målsscorer – Frankrike ble slått 29–28 tidligere i oktober.

Györ er ikke alene om få kamper utsatt. Heller ikke Vipers Kristiansand fikk spilt sin kamp mot Rostov-Don. Reisen til Russland ble umulig å gjennomføre på grunn av karantenereglene til et land utenfor Schengen-samarbeidet.

Hele fire av åtte kamper ble sist helg utsatt i kvinnenes Champions League. Totalt sett er 39 av 48 kamper – 81 prosent – spilt som planlagt.

Heller ikke Elverums herrer får spilt onsdagens Champions League-kamp mot hviterussiske Mesjkov Brest. Også bortemøtet mot Vardar fra Nord-Makedonia ble tidligere i høst utsatt.

Viasats håndballekspert Ole Erevik mener at det europeiske håndballforbundet ikke kan kritiseres for at det blir spilt internasjonale klubbturneringer i pandemien.

– Hvis dette skal pågå i en god tid fremover så er håndballen nødt til å prøve å få gjennomført turneringene, sier Erevik til VG.

Publisert: 27.10.20 kl. 12:11