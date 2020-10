I KARANTENE: Veronica Kristiansen sammen med landslagssjef Thorir Hergeirsson under OL i Rio de Janeiro. Foto: Vidar Ruud / NTB

Veronica Kristiansen covid-positiv: – Det måtte jo komme

Mandag testet Veronica Kristiansen positivt for covid-19. Håndball-landslagets nøkkelspiller skal ikke ha symptomer på sykdom. Klubben Györ har fått avlyst tre kamper på rad. Det er stadig vanskeligere å få arrangert håndballkamper i Europa.

Det er Györ som melder om den positive testen. Klubben huser til sammen fem norske landslagsspillere – Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale, Amanda Kurtovic og Silje Solberg i tillegg til Veronica Kristiansen.

30-åringen er den første av de norske landslagsspilleren som er bekreftet smittet på kvinnelandslaget.

– Det måtte jo komme. Det ville vært veldig rart om det ikke skulle berøre noen av våre spillere, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

Mandag kunne NHF-president Kåre Geir Lio ikke utelukke at Norge kan komme til å si fra seg håndball-EM på hjemmebane i desember på grunn av strenge norske corona-regler.

Veronica Kristiansen må nå være i karantene frem til 5. november. Da skal hun testes igjen. Hun får selv ikke uttale seg i saken, men henviser VG videre til klubbens mediesjef Tamas Szabo.

– Hun føler seg bra og har ingen symptomer. Hun er overrasket over den positive testen, sier Szabo som også er Györs ansvarlige i corona-saker. Resten av troppen skal igjen testes onsdag. De øvrige spillerne vil være ute av sine karantener ved en negativ test.

Györ har ikke spilt kamp siden 17. oktober. Sist ukes seriekamp ble utsatt på grunn av et coronatilfelle hos motstanderen, MTK Budapest. Foran Champions League-møtet mot Buducnost sist lørdag testet Györ-spilleren Fodor Csenge positivt for covid-19. Dermed måtte 15 spillere og seks ledere gå i karantene.

Det var i den oppfølgende testen mandag at Veronica Kristiansen – som den eneste – testet positivt. Klubben opplyser på hjemmesiden at hun ikke har tegn på sykdom og befinner seg i hjemmekarantene. Der har alle Györ-spillerne vært siden den positive testen til Csenge 22. oktober.

Også onsdagens seriekamp mot Mosonmagyaróvár er utsatt.

Kristiansen har hatt en strålende høst på banen. Hun scoret på alle seks skudd i den siste kampen – mot Valcea i Champions League. Og viste veldig god form for Norge da hun ble 9-målsscorer – Frankrike ble slått 29–28 tidligere i oktober.

– Det er kjedelig. Det passer aldri optimalt. Men slik er tidene. Det viktigste er at «Vikki» er sykdomsfri og har det bra, sier Hergeirsson.

Györ er ikke alene om få kamper utsatt. Heller ikke Vipers Kristiansand fikk spilt sin kamp mot Rostov-Don. Reisen til Russland ble umulig å gjennomføre på grunn av karantenereglene til et land utenfor Schengen-samarbeidet.

Hele fire av åtte kamper ble sist helg utsatt i kvinnenes Champions League. Totalt sett er 39 av 48 kamper – 81 prosent – spilt som planlagt.

Heller ikke Elverums herrer får spilt onsdagens Champions League-kamp mot hviterussiske Mesjkov Brest. Også bortemøtet mot Vardar fra Nord-Makedonia ble tidligere i høst utsatt.

Viasats håndballekspert Ole Erevik mener at det europeiske håndballforbundet ikke kan kritiseres for at det blir spilt internasjonale klubbturneringer i pandemien.

– Hvis dette skal pågå i en god tid fremover så er håndballen nødt til å prøve å få gjennomført turneringene, sier Erevik til VG.

