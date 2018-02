SATSER VIDERE: Nora Mørk har skværet opp med håndballforbundet. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Nora Mørk fortsetter på landslaget

Publisert: 28.02.18 17:30 Oppdatert: 28.02.18 17:43

Nora Mørk og Norges Håndballforbund har skværet opp. Stjernen truet med å gi seg på landslaget.

Det er TV2 som melder at striden nå er lagt død.

– Nora har uttrykt ønske om å fortsette på landslaget, og det er vi veldig glade for, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2.

I et intervju med VG midt i januar sa Mørk at hun var så skuffet over ledelsen i Norges Håndballforbund at hun vurderte å gi seg på landslaget.

Bakgrunnen var de stjålne, private bildene av 26-åringen. Hun hevdet at disse har sirkulert blant norske herrelandslagsspillere.

– Jeg ble helt knust. Det er mitt miljø, og jeg trodde at dette var folk som skulle passe på meg. Jeg ble skikkelig skuffet og lei, sa Mørk til VG.

Det er foreløpig uklart om Nora Mørk blir klar til årets europamesterskap. Korsbåndet røk i en Champions League-kamp for Györ tidligere denne måneden, noe som vil gi et langt skadeopphold for den uheldige energibunten.

Landslagslege Anne Froholdt sa til VG at de i utgangspunktet har en regel om at det skal gå 12 måneder fra en korsbåndskade oppstår til du spiller på landslaget.

– Men korsbånd er ikke korsbånd. Hvis det er en ren korsbåndskade og ikke noe annet, kan det ta kortere tid, sa legen.

– Nora må rekke å spille for fullt i november for at hun skal være aktuell for mesterskapet.