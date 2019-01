TRAFF IGJEN: Mikkel Hansen har vært neten ustoppelig i VM til nå. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Mikkel Hansen til VG: – Vi vil gjøre alt for å slå Sverige

HÅNDBALL 2019-01-22T00:13:08Z

HERNING (VG) (Danmark-Egypt 26–20) VM utvikler seg til et skandinavisk drama der én nasjon - Sverige, Norge eller Danmark - må ut. I det mest ekstreme kan det faktisk bli avgjort på loddtrekning hvilke lag som går til VM-semifinalene.

Publisert: 22.01.19 01:13

Slik ser bildet ut foran drama-avslutningen med Norge-Ungarn (kl. 18.00) og Danmark-Sverige (kl. 20.30) onsdag:

Norge og Danmark til semifinalen: Håndballgutta slår Ungarn samtidig som Danmark ikke taper med mer enn to mål for Sverige. Men: Om Sverige vinner 29–27, vil Sverige og Norge ligge helt likt i både målforskjell og antall scorede på den interne tabellen mellom disse tre nasjonene. Da kommer den totale målforskjellen i hovedrunden inn. Her er Norge to mål dårligere enn Sverige før siste kamp.

Danmark og Sverige til semifinalen: Hvis svenskene slår Danmark med mellom tre og fem mål, hjelper det ikke om Norge slår Ungarn.

Sverige og Norge til semifinalen: Håndballgutta slår Ungarn samtidig som Sverige slår Danmark med seks mål eller mer.

Norge går også til VM-semifinalen sammen med Danmark om både Norge-Ungarn og Danmark-Sverige ender uavgjort. Da går Norge videre på at de har slått Sverige i innbyrdes oppgjør.

Loddtrekning: Om Sverige vinner 29– 27 og Norge vinner med 29–25, vil disse to ligge helt likt både i innbyrdestabellen mellom de tre skandinaviske landene og på den samlede hovedrundetabellen. Da blir det loddtrekning.

Danskene vant enkelt sin syvende strake VM-seier. Egypt ble satt på plass i Boxen - arenaen midt på Jylland som har tatt av for lenge siden.

– Ingen tvil - vi vil gjøre alt for å slå Sverige, sier Mikkel Hansen når VG møter ham etter seieren over Egypt.

– Det ville være dumt å holde igjen noe etter å ha vunnet alle kampene våre til nå - og vi har muligheten til å nå VM-semifinalen. Men Sverige er et riktig bra lag, som også ser muligheten.

Den danske landslagssjefen Nikolaj Jacobsen etterlater heller ingen tvil:

– Vi skal gjøre hva vi kan for å vinne. Vi tapte for Sverige i semifinalen sist, i EM, så vi håper selvfølgelig at det går bedre denne gang.

– Vil du helst ha med Sverige eller Norge til VM-semifinalene?

– Det spørsmålet vil jeg ikke svare på!

Strekspilleren Anders Zachariassen ble kåret til Danmarks beste med sine fem mål mot Egypt, men igjen var Mikkel Hansen på plass med skuddarmen. Denne gangen satte den største danske stjernen inn fem mål og står totalt med 47 mål på bare 68 skudd.

Hansen bommet faktisk på to av tre straffer mot Egypt, men står notert med en skudduttelling på 69 prosent. Det er - uansett 17 straffemål - uhyre sterkt av en bakspiller. Magnus Jøndal har etter sine 11 fantastiske scoringer mot Sverige, Norges beste uttelling i VM med scoring på 91 prosent av forsøkene.