DANSK PRYL: Mikkel Hansen jubler med ballen i mål. Den danske stjernen ga Norge runjuling i boksen. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Marerittet Mikkel Hansen – sammenbruddet Sander Sagosen

HÅNDBALL 2019-01-17T21:49:31Z

HERNING (VG) – ANALYSE – Sander Sagosen har hatt en helt fantastisk høst. I VM har han sluknet. Akkurat nå er det norske stjerneskuddet langt fra verdens beste spiller. Det er Mikkel Hansen. Hvor var de norske mottrekkene?

Gjennom hele høsten har Sagosen matet Hansen med fantastiske baller i Paris Saint-Germain. Duoen har funklet både i Frankrike og Champions League. Men i Herning lå trønderen tilbake i støvet etter den gigantiske Mikkel på hallgulvet i Boxen.

Mikkel-marerittet var komplett for Norge. Christian Berge hadde absolutt ingen mottrekk å by på. Han byttet bare fra Eivind Tangen til Magnus Abelvik Rød og videre til Harald Reinkind på det norske forsvarets høyreside.

Skulle landslagssjefen noen gang tatt frem spesialoppvartning, så var det mot danskens grusomme skuddarm. Han herjet fritt og scoret 14 mål på 18 skudd. Da holder det ikke å bli liggende passivt i 6–0.

Heller ikke Bjarte Myrhol i midtforsvaret eller keeper Torbjørn Bergerud var i nærheten av sitt høyeste nivå. Niklas Landin var kveldens store keeper og Norge var aldri i nærheten av seier. Som VG skrev før kampen: Danmarks keeper er akkurat nå den aller største forskjellen på disse to landslagene.

Danmark var best fra nasjonalsangens allsang til den øredøvende ekstasen ved kampslutt. Fire måls tap var faktisk et flatterende resultat for et norsk lag der kun Gøran Johannessen og Magnus Jøndal var over pari.

15.000 i den sydende gryten midt på Jylland kunne konstatere at VM-favoritten fortsatt heter Danmark.

Og slettes ikke Norge.

Det er forståelig at Sander Sagosen har gått ut og flagget den norske muligheten for VM-gull. Det er ikke uten grunn han ble kåret til verdens beste håndballspiller i desember. Men VM-utgaven av 23-åringen har vært mange etasjer svakere.

Ikke er han syk. ikke er han skadet, men ett eller annet har bitt Sagosen i halen.

Han er en dårlig utgave av seg selv. Fire mål på 11 skudd er langt under båten. I VM har han gjort 12 feil på fem kamper. Det er også langt unna vanlig Sagosen-standard. I forsvar har han heller ikke fremstått med den autoriteten, ballteften og taklingsevnen han har på sitt beste.

Men Sagosen er ikke alene om å stå nede i kjelleren etter denne kampen. Også Myrhol, Bergerud og landslagssjef Berge kjenner gufset fra en trekkfull dansk vinter.

Nå må Norge opp på hesten igjen.

Det skjer ikke med voldsomme forandringer, helt nye grep og skyllebøtter fra trenerhold. Her trengs en kollektiv opptur der hver og en løfter seg 10–20 prosent sammen med naboen.

Norge har løpt bra i VM-innledningen, men har ikke hatt Danmarks nivå. Hverken i etablert forsvar eller etablert angrep.

Det betyr ikke at semifinalen i Hamburg neste fredag er tapt. Men nå kreves det ganske sikkert tre seire mot Egypt (søndag), Sverige (mandag) og Ungarn (onsdag).

Seier over Egypt og Ungarn er ingen selvfølge. Men det bør gå.

Nøkkelen blir å slå Sverige. Svenskene gikk helt til finalen i fjorårets EM, men tapte klart 28–25 for Norge på veien. Det forteller at oppgaven er mulig – selv om Sverige har styrket seg med Kim Andersson, Kim Ekdahl du Rietz og Andreas Nilsson siden den gang. Svenskene har variert i VM, men keeperne er strålende.

Duoen Mikael Appelgren og Andreas Palicka – med kvinnelandslagets Mats Olsson som keepertrener – har vist et høyere nivå enn Torbjørn Bergerud og Espen Christensen i EM.

Det blir problematisk å slå svenskene.

Men langt fra umulig. Håpet lever.

Til tross for Mikkel Hansen.