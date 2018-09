Legger press på Thea Mørk & co.: Ga svar på tiltale

VIBORG (VG) (Norge-Polen 34–27) Thorir Hergeirsson vil ha mer aktive kantspillere. I kveld svarte Thea Mørk & co. landslagssjefen meget bra. EM-klare Polen ble knust i Viborg.

– Veldig spennende, sier Thea Mørk.

Camilla Herrem er foreløpig ikke med igjen etter barnefødselen. Torsdag var det Sanna Solberg (4 mål/4 skudd) Marit Røsberg Jacobsen (4 mål//6 skudd), Thea Mørk (3 mål/3 skudd), og Moa Høgdahl (1 mål/3 skudd) som spilte på kantene i Golden League.

12 mål på bare 16 skudd lar seg høre.

Syv av målene kom på rene kantavslutninger.

Mørk og Solberg traff på alt.

– Det kan jo ikke gjøres bedre, smiler Sanna Solberg.

I i fjorårets tapte VM-finalen for Frankrike scoret hun Norges eneste mål fra sidene. Hergeirsson mener at vingene ikke alltid grep sjansene som lå der, men ble for passive.

– Vi har gjennom sommeren jobbet med at kantene skal komme tøffere på utspillene. At de skal ta sjansen på råere vinkler, sier Thorir Hergeirsson til VG.

VG-børsen Norge-Polen 27–24 (17–14) Slik spilte Norge: Silje Solberg 4, Katrine Lunde 6, Emilie Hegh Arntzen 4, Veronica Kristiansen 6, Heidi Løke 6, Stine Skogrand 7, Stine Bredal Oftedal 6, Kari Brattset 5, Moa Høgdahl 4, Marit Røsberg Jacobsen 6, Ingvild Bakkerud 5, Amanda Kurtovic 5, Sanna Solberg BB 7, Thea Mørk 6, Marta Tomac 4.

– Det er veldig bra at han vil at vi skal ta de sjansene. Det betyr at vi trener på det i klubbene våre også, mener Thea Mørk - som håper på mesterskapsdebut under EM i desember.

Sanna Solberg viste hvordan det skulle gjøres da hun tryllet inn en skruscoring fra nesten død vinkel i en kontring. Kampens store høydepunkt.

– Et kunsstykke, mener Hergeirsson.

– Det var veldig deilig. Jeg kom i stor fart og hadde ikke så mange andre muligheter. Det er finmotorikk, forklarer Sanna Solberg.

– Et av vårt mål også er å bruke feltet mer. Vi har mannskapet til det. Vi får se hva vi rekker. Vi ønsker å få flere flyvere når kantene går inn på spiss vinkel, sier Hergeirsson.

Også i forsvar vil Hergeirsson ha mer aktive kantspillere. Han mener at lagets to ytterste spillere kan bli mye mer aktive og uberegnelige for motstanderne. Et av målene er at kantene skal provosere frem flere brøyt.

I kveld pådro Sanna Solberg seg den eneste brøyten, men polakkene slapp til sjeldent på kantene. Seks scoringer kom derfra på en dag hvor håndballjentene ellers hadde en god del defensive problemer mot et Polen fullt av personlige feil.

Stine Skogrand var den beste i midtforsvaret og markerte seg også med fem mål i angrep. Hun har tydelig lyst på mer spilletid i Nora Mørks fravær.

– Vi savner jo selvsagt Nora, men det der deilig å få muligheten når hun ikke er der, sier Skogrand - som ikke gir seg selv toppkarakter.

Det sto 17–14 ved pause og Norge fortsatte å kjøre kampen utover i 2. omgang. Ingvild Bakkerud kom på banen og viste umiddelbart – med to knusende scoringer – at også hun har lyst på å EM-debutere i desember.

Katrine Lunde tok frem gamle keeperkunster og dermed vant Norge til slutt en enkel seier i en kamp med litt for mye unødvendig stress.

– Når du bruker 15 spillere i den første kampen på høsten så blir det en del samhandlingsutfordringer, beskriver Hergeirsson.

Norge møter verdensmester Frankrike lørdag og danmark søndag.