BØR IKKE SKJE IGJEN: Portugals Luis Frade jubler i 28–25-seieren over Frankrike under EM for ett år siden. Et lignende resultat søndag kan sende Norge ut av årets VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik kan Norge miste kvartfinalen: − Tror ikke Frankrike legger seg

Den norske ettmålsseieren over Portugal kan vise seg å være for liten. Åpningstapet mot Frankrike kan bli skjebnesvangert. Om portugiserne søndag vinner mot Frankrike med mellom ett og seks mål kan Norge miste VM-kvartfinalen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norge har ikke VM-kvartfinalen i sine egne hender. Den kan ryke på innbyrdes oppgjør. Det er ganske stor sjanse for at en reprise av fjorårets EM-kamp – der Portugal slo Frankrike 28–25 – vil sende Norge hjem fra VM i Egypt.

Sander Sagosen & co. må vinne sine to neste kamper mot Algerie (fredag) og Island (søndag). Men alt kan likevel komme an på den avsluttende kampen søndag kveld. Det kan fort ende med Frankrike, Portugal og Norge på åtte poeng. Da trer regelen om innbyrdes oppgjør inn.

Forutsatt norske seire over Algerie og Island, fransk seier mot Island fredag og portugisisk triumf mot Sveits samme dag vil Portugal gå til kvartfinalen sammen med Frankrike om de vinner det innbyrdes oppgjøret med mellom ett og seks mål søndag kveld.

Portugal-Frankrike spilles etter Norges oppgjør mot islendingene, og de to konkurrentene får også fordelen av å spille hovedrundens siste kamp.

– Det ville være veldig brutalt om Norge skal miste kvartfinalen på grunn av åpningstapet mot Frankrike, sier Kjelling.

Stillingen på innbyrdes-tabellen mellom de tre er er slik:

1. Frankrike 2 poeng. Målforskjell: 28–24

2. Norge 2 poeng. Målforskjell: 53–56

3. Portugal 0 poeng. Målforskjell: 28–29

Det kan bli et drama uten like. Hvis Portugal skulle vinne med syv mål og Frankrike score over 25 mål vil Norge også bli slått ut. Med resultatet Portugal-Frankrike 32–25 står Norge og Frankrike helt likt i målforskjell. Da trekkes den totale målforskjellen inn. Der har Frankrike åtte mot Norges tre plussmål nå.

– Jeg tror ikke Frankrike legger seg og bestemmer seg for å tape for å få Norge ut av mesterskapet. Det er en tapermentalitet jeg ikke tror de har, sier TV 3s ekspertkommentator Kristian Kjelling til VG. Men han understreker at han ikke kan garantere det.

Om portugiserne skulle tape eller spille uavgjort, går Norge til kvartfinalen. Det gjør de også om Portugal vinner med mer enn syv mål. Da på bekostning av Frankrike.

– Jeg vet at mange har snakket med at vi skal vinne med så mange mål som mulig, men jeg er fornøyd bare med at vi vant kampen, sa Torbjørn Bergerud til Viasat etter dramaseieren over Portugal.

Bjarte Myrhol ble tydelig irritert da han fikk spørsmålet.

– Vi er kjempefornøyd med å slå et slå et godt portugisisk lag, svarte kaptein Myrhol oppgitt da TV 3s Ole Erevik spurte han var mest fornøyd eller misfornøyd etter den knappe triumfen.

Norge var på vei mot en seier på de viktige fem målene på ledelsen 24–20 et kvarter før slutt. Men da portugiserne tok ut keeper og kastet inn en ekstra mann i angrep kom Norge i store problemer.

Litt tidligere på kvelden imponerte Frankrike lite ved å slå Algerie 29–26.

– I mine øyne er ikke dette franske laget en gullfavoritt, sier Kristian Kjelling og viser til at keeperen Wesley Pardin er ute med skade.

– Jeg utelukker jo ikke at de kan tape mot Portugal. Men jeg har nesten ikke opplevd at lag har tapt med vilje, sier Kjelling. Han påpeker at Slovenia under EM i 2012 spilte på resultat mot Island for å få Norge ut av mesterskapet.