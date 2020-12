EKSPERT OG JOURNALIST: Ole Erevik, her under herrenes håndball-EM i vinter. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Erevik roses for dobbeltrollen: − Har vært veldig bevisst

HERNING/OSLO (VG) TV 3-ekspert Ole Erevik (39) har gjennom håndballmesterskapet i Danmark fungert både som ekspert og reporter grunnet coronapandemien. Han har brukt journalistutdanningen for å være bevisst på dobbeltrollen.

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært ekstremt spennende, kjekt og lærerikt. Jeg er heldigvis utdannet journalist, så det har hjulpet meg litt. Samtidig har jeg kjennskap til sporten som har hjulpet meg mye. Jeg har selvfølgelig savnet å stå i studio med ekstremt gode kollegaer og det samholdet som vi har hatt. Jeg håper det ikke er mer enn et år til vi får oppleve det igjen, sier TV 3-ekspert og tidligere landslagskeeper Ole Erevik.

Årets håndball-EM i Danmark har vært annerledes for de fleste - med blant annet null tilskuere på tribunen og strenge coronarestriksjoner for spillerne. Annerledes har det også vært for rettighetshaver TV 3, som i år har hatt studio fra Oslo. I Danmark var ekspert Ole Erevik, som grunnet situasjonen også fungerte som journalist og reporter etter kampene.

Måten han løste den dobbeltrollen på har han fått mye skryt for på sosiale medier:

– Ole Erevik har håndtert den meget intrikate dobbeltrollen som ekspert og intervjuer på en aldeles fortreffelig måte i et mesterskap med helt spesielle rammer og høyst uvanlige utfordringer. Vel blåst, skriver blant annet tidligere TV 2-programleder Davy Wathne på Twitter.

– Må si Ole Erevik imponerer som eneste utegående reporter, journalist og ekspert fra Kolding. Får mye ut av jentene med gode spørsmål, skriver tidligere landslagsspiller Randi Gustad.

Erevik setter pris på rosen som har kommet inn underveis i mesterskapet.

– Sånn som situasjonen har vært synes jeg vi har løst det på en god fornuftig og god måte, også er jeg selvfølgelig glad for at noen synes det jeg har levert har vært tilfredsstillende. Det er alltid hyggelig med ros og konstruktiv kritikk tas alltid imot med åpne armer. Hvis noen har satt pris på det, er jeg takknemlig for det. Jeg skal forsøke å levere også i fremtiden, sier han.

Erevik bor til daglig i Danmark med familien, og studerte journalistikk i Stavanger før han ble håndballproff i Spania i 2004.

Etter han la opp som håndballspiller for to år siden har han som ekspert de siste årene ikke vært redd for å si sin mening. Under VM i Japan for ett år siden kritiserte han landslagssjef Thorir Hergeirsson for ikke å ha uttalt mål om medalje. I år fyrte han løs mot Russland og trener Ambros Martín.

– Jeg må bare si at som ekspert melder jeg ikke for å melde, men jeg legger ikke skjul på de meningene jeg har. Noen ganger er de sterke og noen ganger er de ikke fullt så sterke. Jeg tør å si det når jeg har en mening. Det er sånn jeg er som person, forteller Erevik.

les også Russland-trener brøt coronarestriksjonene i EM: – Ambros Martín må sendes hjem

I år har han brukt journalistutdanningen for å håndtere den vanskelige dobbeltrollen.

– Jeg har vært veldig bevisst på rollen og der tror jeg journalistutdanningen min har kommet til nytte. Jeg vet veldig godt hva de to rollene innebærer. Jeg vet at jeg som reporter og intervjuer ikke nødvendigvis kan ta på meg en veldig subjektiv hatt. Da skal det være nøytralt og objektivt. Jeg har prøvd å være positiv når det er på sin plass, og stilt kritiske spørsmål hvis det har vært nødvendig, sier han og legger til:

– Mine egne holdninger og synspunkter har jeg vist når jeg har stått i rollen som ekspert i studio. Det har vært to hatter i hvert fall å ha på seg. Jeg synes jeg har klart å balansere det på en fornuftig måte.

PS: Etter jul skal håndballgutta spille VM i Egypt. Om mesterskapet gjennomføres som planlagt er den foreløpige planen at han også skal reise dit forteller han til VG.