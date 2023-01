Gjør endringer med Sagosen: − Veldig spennende

KRAKOW (VG) Ingen har vært viktigere enn Sander Sagosen for landslagets fremgang det siste tiåret. Foran VM-åpningen fredag er det gjort flere forandringer rundt Norges største stjerne. Han skal blant annet være leder uten å være kaptein.

– Det blir veldig spennende å se hvordan dette går når det virkelig betyr noe, sier Sagosen til VG.

Norge starter VM mot Nord-Makedonia i Polen. Med enorm duellkraft har trønderen dominert for Norge gjennom to VM-sølv og en EM-bronse.

Men i de tre siste mesterskapene har det buttet for Norge med 5.- 6.- og 7. plass. Nå vil Norge opp på pallen igjen. Den nye landslagssjefen, Jonas Wille, vil begrense angrepene som ender i en ren Sagosen-duell mann mot mann.

– Jeg vil ikke kalle det en ny rolle. Han er fortsatt ekstremt viktig for oss, sier Wille.

Men treneren vil utvilsomt ha mer flyt i ballen og mer bredde i spillet. I de tre VM-oppkjøringskampene i Trondheim sist uke scoret kantspillerne 53 av Norges 111 mål. Sagosen gjorde comeback etter ankelskaden med å fyre av bare ett skudd mot Portugal (pluss å sette en ball i åpent mål).

– Jeg har aldri vært så «fresh» etter å ha spilt 45 minutter. Det var veldig få dueller jeg gikk inn i. Vi klarte å skape overtall ved å la ballen gjøre jobben, beskriver han i den østeuropeiske solen rett ved Wisla-elven.

GJENSYN: Sander Sagosen er tilbake i Krakow – den polske byen hvor han fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i 2016.

Det er stille før stormen i VM. Fredag er Sagosen tilbake i hallen som ga han det store gjennombruddet. Norge ble nummer fire i EM. Da spilte Norge blant annet uavgjort mot åpningsmotstander Nord-Makedonia i Tauron Arena. Da spilte verdensstjernen Kiril Lazarov. Nå er han trener. Få tror han vil stjele poeng fra Norge nå.

Sagosen har på sine 66 kamper i mesterskap scoret hele 359 mål. Norges suksess fra 2016 har vært synonym med hans fremvekst som spiller av verdensklasse. Wille vil gjerne beholde goalgetteren, selvsagt.

– Sander Sagosen er fortsatt vanvittig viktig for oss, understreket haldenseren som i fjorårets EM var assistent for Christian Berge.

Medaljedrømmen endte i full stopp i det norske angrepsspillet. Norge scoret ikke mål på de siste seks minuttene mot Sverige. Sagosen tok som vanlig ansvar, men bommet på det avgjørende skuddet i ettmålstapet i Bratislava.

– Det er viktig for oss at han fortsetter å ta lederansvaret og finner balanse i spillet. Men det er også utrolig viktig for oss at han i de tøffeste kampene så skal han vinne den duellen og dunke inn det målet. Men vi vil ha en nyansering på spillet, sier Wille.

Info Norges VM-vei Gruppespill i Krakow: Mot Nord-Makedonia (fredag kl. 20.30), Argentina (søndag kl. 18.00) og Nederland (tirsdag kl. 18.00). Hovedrunde i Katowice: 19. til 23. januar mot tre av disse fire nasjonene: Tyskland, Serbia, Qatar og Algerie. Kvart- og semifinale i Gdansk: Eventuelt 25. og 27. januar. Finale i Stockholm: Eventuelt 29. januar. Vis mer

– Jeg tror vi fortsatt må belage oss på å vinne dueller, men vi kan variere mer. Skape bredde spillet, spille over soner og skape overtall på den måten, sier Sagosen selv.

Christian O’Sullivan er norsk VM-kaptein og har med seg Kristian Bjørnsen og Magnus Abelvik Rød i kapteinsteamet. Men Sander Sagosens lederrolle skal også gjøres tydeligere. Wille har hatt et personlig møte med ham om det.

– Min rolle er jo å være like viktig utenfor banen som på banen, på en måte. Å skape trygghet til de andre rundt meg, være med å dra gruppen frem, være en leder, forklarer han selv.

– Jeg synes han har vært veldig god der, mener Wille.

Sander Sagosen måtte gjennom to ankeloperasjoner sist sommer. Karrieren var truet etter feil i den første. Men gjennom høsten har det meste fungert. I november kom han tilbake på banen for Kiel. Han går inn i VM med 11 kamper for klubb- og landslag.

Ankelen er helt i orden, Sagosen har gjort en del bra, men ikke vært på toppnivået.

– Det har tatt litt lengre tid enn jeg kanskje hadde trodd, sier han.

– Jeg synes selv at det har variert, og jeg har kanskje ikke hatt helt den toppen. Men nå synes jeg at det begynner å se bra ut. Så jeg føler meg i fin form og er klar for å virkelig gi gass, sier Sander Sagosen.

Norge - Nord-Makedonia fredag kl. 20.30, TV 3 og Viaplay