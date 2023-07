BABYLYKKE: For Sander Sagosen og kona Hanna Oftedal Sagosen.

Sander Sagosen er blitt far

Det melder håndballstjernen på Instagram.

– Noah 13.07.2023, skriver Sagosen (27) på Instagram, vedlagt et bilde av hånden til den nyfødte.

Trønderen giftet seg med den tidligere håndballspilleren Hanna Oftedal Sagosen (29) i fjor sommer, før han i april avslørte nyheten om at de ventet barn. Det er parets første barn.

– Vi gleder oss til å møte deg til sommeren kompis, skrev Sagosen den gang.

VG intervjuet Sagosen for en snau måned siden om det kommende farskapet. Da hadde Sagosen akkurat sikret Bundesliga-tittelen med Kiel. Nå har han vendt hjem for å spille for Kolstad i Trondheim.

Han har tidligere spilt for Kiel (Tyskland), PSG (Frankrike) og Aalborg (Danmark).

