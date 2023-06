NY TITTEL: Sander Sagosen skjøt Kiel til nok en tittel. Her fra en kamp mot Paris Saint Germain.

Sagosen avgjørende da Kiel tok ny serietittel

(Göppingen – THW Kiel 27 – 34) Sander Sagosen herjet for Kiel i sin siste kamp for klubben, og skjøt klubben til nok en serietittel.

I sin siste kamp for Kiel før overgangen til Kolstad kunne Sander Sagosen juble for et nytt seriegull, sammen med Harald Reinkind og Petter Øverby.

Sander Sagosen scoret hele syv mål, og var direkte avgjørende da Kiel tok seriemesterskapet foren snuten på Magdeburg. Reinkind scoret tre, mens Øverby scoret to.

Dette var Kiels 23. serietittel.

Før søndagens serieavslutning hadde Kiel to poeng og 37 plussmål til gode på Christian O'Sullivans Magdeburg-lag. Med 34-27-seier over Göppingen på bortebane søndag innkasserte den nordtyske klubben sitt 23. seriemesterskap.

Christian O'Sullivan og Magdeburg var to poeng bak Kiel før siste serierunde. De vant sin kamp mot HSG Wetzlar, men det hjalp ikke.

I praksis ble tittelen sikret onsdag, da Kiel med ni mål av Reinkind, sju mål og seks assist fra Sagosen knuste Wetzlar 38-23 på hjemmebane. Da tok Kiel-fansen avskjed med Sagosen og også keeper Niklas Landin, som vender hjem til Danmark og Aalborg.

Foran over 10.000 tilskuere var Reinkind toppscorer. Mens Sagosen og Landin forsvinner, ble det offentliggjort at Reinkinds kontrakt er forlenget til sommeren 2027.

– «Harry» har utviklet seg enormt her hos oss. Han har modnet til en ekstremt viktig spiller, som gir laget stabilitet, sa trener Filip Jicha ifølge ligaens nettsted.