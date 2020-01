UTSLÅTT: Sander Sagosen og Magnus Gullerud måtte innse at slaget til slutt var tapt for Kroatia. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Brøt til slutt sammen i angrep

STOCKHOLM (VG) (Norge-Kroatia 28–29 eeo.) Norge scoret ikke et eneste mål i den siste ekstraomgangen og bare to i den neste siste. Der røk EM-finalen.

For mindre enn 10 minutter siden

Analyse: Det er ingen tvil om hvor det glapp for Norge. De to siste av de fire ekstraomgangene ble et mareritt i angrep. Det offensive spillet var et synkende skip gjennom store deler av kampen og til slutt endte det i et bittert forlis.

Norge hadde ballen åtte ganger, men klarte bare å score to mål. I dramaets aller siste ekstraomgang ble det blytungt. Kroatia var heller ikke mye verdt da klokken tikket mot 80 minutter.

Men til slutt fikk mannen som skaffet straffekastet i sluttsekundene under VM-semifinalen for tre år siden, Zeljko Musa, sjansen. Selv ikke Torbjørn Bergerud kunne stoppe strekspilleren på to meter.

Da hadde Gøran Johannessen nettopp bommet på en avslutning 13 sekunder før slutt. Han følte seg presset av passivt spill. I ettertid er det lett å si at han heller burde søkt frikast.

Sander Sagosen tok Norges nest siste skudd. Han gikk opp på et sted han aldri før har skutt fra i EM. Høyre kant. Ballen slo i tverrliggeren fra en svært vanskelig posisjon.

Stjernens siste avslutning beskriver krisen i det norske angrepet. Gode ideer var en mangelvare og panikken helt i nærheten. I de to forrige angrepene hadde Johannessen og Eivind Tangen gjort tekniske feil. Lite fungerte.

Gøran Johannessen etter en svak avslutning:

Det fungerte ikke topp i ekstraomgang nummer tre heller.

Men Magnus Jøndal fikk scoret fra venstrekanten etter en klassisk, lang Sagosen-pasning fra inne i midten. Kristian Bjørnsens kontringsmål kom etter en kroatisk feil. Ellers inneholdt de fem minuttene en teknisk feil av Christian O’Sullivan og et skudd fra Tangen som Kroatia-keeperen reddet.

Kampens 10 siste minutter oppsummert: Åtte norske angrep ga to norske scoringer, tre bomskudd og tre tekniske feil.

Det er en uttelling på 25 prosent.

Langt, langt under det Christian Berge mener er akseptabelt.

Forsvarsspillet og målvakt Bergerud var prima. Det var vanskelig å si noe annet at Sander Sagosen leverte en svært god kamp. Han holdt Norge inne i det med 10 scoringer og 13 assist på VGs statistikk.

Men til slutt gikk det likevel ikke.

Dermed blir det bronsefinale lørdag.

Det føles virkelig som å spille en taperfinale.

EM har vært en stor opptur for dette landslaget. De har i perioder vist mesterskapets beste spill både i forsvar og angrep. Men kroatene har en defensiv styrke Norge ikke har vært i nærheten av å møte tidligere.

Den 69-årige landslagssjefen, Lino Cervar, har vært med på alt av både opp- og nedturer i løpet av sine to perioder de siste 20 årene. Han har vunnet både VM-gull og OL-gull. Den lille håndballprofessoren har riktignok ingen Ivano Balic lenger. Men han har Domagoj Duvnjak, Luka Cindric og Luka Stepancic. Det er ingen skam å tape for dem.

Men veldig bittert.

Publisert: 24.01.20 kl. 21:56

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser