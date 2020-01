Christian Berge: Skal spare nøkkelspillere mot semifinalen

MALMÖ (VG) Norge-trener Christian Berge kommer til å hvile viktige spillere i onsdagens kamp mot Slovenia – etter at laget allerede er klar for semifinalen i EM.

– Mulighetene våre i en semifinale er bedre om vi er friskere, har restituert lengre. Det betyr at vi kommer til å rullere mer på laget onsdag, sier Berge til norske journalister onsdag formiddag.

– Kan enkelte spillere bli hvilt helt?

– Vi får se, men det handler om å fordele spilletid, så vi blir friskere til semifinalen fredag.

– Skal Sander Sagosen hviles helt?

– Vi vurderer dette. Det er noen som får begrenset spilletid.

Berge bekrefter at han har hentet råd hos spillerne om avgjørelsen. Landslagssjefen svarer slik på VGs spørsmål om de vil ta hensyn til at de kan avgjøre om Ungarn eller Slovenia skal gå videre som lag nummer to fra puljen:

– Jeg er norsk landslagstrener. Jeg kan ikke ta hensyn til alle andre lag.

Christian Berge sier at det ikke betyr noe om semifinalemotstander blir Kroatia eller Spania.

– Vi har diskutert, men det er to klasselag vi skal møte, så det spiller egentlig ingen rolle.

Kaptein Kristian Bjørnsen sier:

– Vi har 16–17 gode spillere som alle kan være med og bidra på en god måte. Det er mest med tanke på en semifinale. Men jeg er sikker på at vi kan gjøre en god kamp selv om vi rullerer en del. Vi går for å vinne EM, og da er dette den beste planen.

Samtidig er han klar på at de går for seier mot Slovenia onsdag – selv om det ikke betyr noe.

– Det er et mål å komme ubeseiret gjennom hovedrunden. Så vi går for seier.

– Alle føler seg ganske fit. Men vi nærmer oss slutten av mesterskapet, og du merker i beina at vi har spilt noen kamper.

Norge har spilt seks EM-kamper til nå - og vunnet samtlige.

