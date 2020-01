FORSVARSBLOKKEN: Magnus Gullerud (til venstre), Petter Øverby og Christian O’Sullivan deler på jobben. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bytter ut seg selv i EM: – Vi setter laget først

MALMÖ (VG) Magnus Gullerud, Petter Øverby og Christian O’Sullivan venter sjelden til Christian Berge bytter dem ut. For å kunne gjennomføre tøffe EM-kamper, bytter forsvarsekspertene ofte ut seg selv. Det er ganske unikt.

– Vi setter laget først, beskriver Christian O’Sullivan. Ordet «vi» er en gjenganger når VG snakker med Norges kanskje tre beste og viktigste forsvarsspillere.

Søndag var alle på sitt ypperste defensivt. Norge slapp bare inn 20 mot Sverige. De blir like viktige mot Islands Barcelona-stjerne Aron Palmasson tirsdag kveld (kl. 18.15). Norge blir klar for semifinale i EM ved seier.

– Dette skiller oss litt fra en del andre nasjoner der jeg tror spillerne tenker litt mer på sin egen fremfor lagets prestasjon, sier Petter Øverby foran tirsdagens EM-kamp. Han er av Christian Berge definert som forsvarssjef.

– Det handler om ikke å løpe på seg for mye syre. Når vi ligger inne i midtforsvaret så må vi være friske og ha hundre prosent speed i beina. Vi kan alle sammen presse 5–10 minutter ekstra. Men vi er ikke tjent med å gjøre det på den måten, sier tometersmannen, som ikke bare takler motspillere tøft. Han dekker også et stort område til begge sider.

Øverby legger ikke skjul på at det er fysisk krevende å spille på et lag som skal være raskest i verden. Bundesliga-trioen opplever større tempo i landskamper enn i de tyske klubbene Magdeburg (O’Sullivan), Minden (Gullerud) og Erlangen (Øverby).

– Når jeg får syre i beina så går det de tidelene eller hundredelene saktere. Det har du ikke råd til mot gode motstandere, forklarer han etter at det norske midtforsvaret søndag satte de svenske stjernene Kim Ekdahl Du Rietz og Jim Gottfridsson nesten helt ut av kampen.

Intensiteten i det norske midtforsvaret var omtrent som i en travel bikube. Nøkkelen var å ta en pause på benken før beina blir sure.

– Vi skal ikke ha dem opp i «rød sone». Det er viktig. Men det kjenner jo spillerne. Ikke jeg. Det går ikke om de får for mye syre over lang tid, sier Christian Berge. Han snakker om melkesyren som gjør musklene stive om den hoper seg opp i for store mengder i de store lår- og leggmusklene.

– Vi har bra selvjustis på det. Vi ønsker at vi som lag skal gjøre det mest mulig. Da må man tørre å si fra når man er sliten. Det er tøft å stå i vårt midtforsvar, sier Oslo-gutten O’Sullivan, som kalles «Søle» i landslagsmiljøet.

– Det er helt topp at vi kan gjøre bytter, få tilbake pusten og litt drikke, for så å kjøre på igjen. Nesten som i ishockey, beskriver Gullerud.

Han kommer fra Odalen i Hedmark og er sammen med Øverby fra Kirkenær spillere Christian Berge først ble kjent med som klubbtrener i Elverum.

De aller fleste håndballspillere går ikke av banen før treneren bytter dem ut.

– Så lenge du blir forstyrret av å sitte på benken så er det ikke noe problem å kjøre hyppige bytter, mener Gullerud og kaller friheten Berge gir dem «deilig».

Petter Øverby mistet halve høstsesongen på grunn av en betennelse på hjertemuskelen. Han mangler mye grunntrening og mener at de hyppige byttene kan gi resultater mot slutten av EM.

– Dette kan ha stor innvirkning på hvordan vi restituerer mellom kamp seks og syv, beskriver han. Det er bare drøye 22 timer mellom oppgjøret mot Island og Slovenia tirsdag og onsdag.

Han har til nå spilt tre timer og fire minutter av Norges fem timer i EM.

– Vi har fordelt tiden godt. Jeg tror andre kommer til å slite mer med kreftene enn oss mot slutten av EM, sier Øverby.

I kampen mellom Spania og Hviterussland mandag oppsto det en komisk situasjon:

