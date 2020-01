Sverige knust og ydmyket etter pubskandalen – tror Norge-kampen blir EMs vanskeligste

MALMÖ (VG) (Portugal-Sverige 35–25) Det ble alt annet enn en opptur for Sverige etter pubskandalen. Nå tyder alt på at svenskene kan ta seg en tur ut på byen neste helg. Veien til semifinalen er lang etter tapet for Portugal.

Oppdatert nå nettopp

Sverige tapte tidligere i EM også for Slovenia. Dermed står de med null poeng i hovedrunden og det må skje et under om svenskene skal få invitasjon til det som skulle vært deres egen fest – semifinalen i Stockholm fredag om en uke.

Første forutsetning er å slå Norge søndag kveld. Sander Sagosen og kompani slo Portugal med seks mål i Trondheim tirsdag, og de samme portugiserne knuste altså Sverige med ti mål fredag kveld.

– Vi har ikke forsvarsspill i 2. omgang. Jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, men det overhodet ikke bra. Forsvarsspillet er vår styrke. Vi har sluppet inn veldig lite mål og hatt målvakter med høy prosent. Men i dag får ikke målvakten den hjelpen han behøver fra forsvaret, sier Sveriges playmaker Jim Gottfridsson (27) til VG.

– Hvordan blir det å møte Norge nå?

– Det er den vanskeligste kampen i hele europamesterskapet, medgir Flensburg-spilleren – lagkamerat med den norske kvartetten Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Magnus Abelvik Rød i klubblaget.

Gottfridsson var også en del av «firerbanden» som har skapt overskrifter i Sverige ved å ta en pubtur i Malmö under EM.

Sverige-stjernen ville ikke svare på VGs spørsmål om hvordan den fuktige oppladningen påvirket laget før fredagens timålstap, og det skal sies at både Gottfridsson (1 mål) og de øvrige «pubsynderne» Kim Ekdahl du Rietz (3 mål), Lukas Nilsson (2) og Andreas Nilsson (1) scoret syv av de 10 første svenske målene mot Portugal i Malmö Arena.

Men Sverige hang bare med i 13 minutter. Den siste halvdelen av 1. omgang dominerte Portugal. Keeper Andreas Palicka reddet, men svenskene hadde store problemer med å stoppe Miguel Martins og de portugisiske angrepsspillerne.

Dessuten overgikk Portugal-keeper Alfredo Quintana de to svenske stjernemålvaktene Palicka/Mikael Appelgren i antall redninger. Hjemmelaget lå under 12–15 ved pause.

Sveriges nye landslagssjef Glenn Solberg var til stede på tribunen (overtar etter EM), og Christian Berges tidligere lagkompis får en jobb å gjøre.

Da Portugal tok ut keeper og spilte syv mot seks i angrep i 2. omgang kom Sverige i ekstreme problemer. Søreuropeerne ledet med syv mål midtveis i 2. omgang. Da var det rimelig tyst blant 10.000 tilskuere. Tapet vokste ytterligere til en av Sveriges verste kvelder.

– Teknisk knock out, sier keeper Andreas Palicka og mener Sverige på ingen måte mestret Portugals taktiske trekk.

Stormakten med fire VM-gull, fire EM-gull og fire OL-sølv ble rundspilt og tapte så det suste. 10-målstapet sved som surströmming i et åpent sår.

















– Det blir kult å møte Sverige på hjemmebane. Det blir kult å møte den atmosfæren. Sverige har vært best i forsvar til nå. Men vi vet at de har verdensklassespillere. Vi gleder oss til å møte Sverige og frykter ingen. Det er en 50-50-kamp, mener Magnus Abelvik Rød. Han er sikker på en forstuet finger ikke skal stoppe ham fra å spille kampen.

Christian Berge er ikke redd for at de gutta skal ta lett på oppgaven mot svenskene. Norge slo dem både i fjorårets VM og under EM for to år siden.

– Spillerne kommer ikke til å ta av. Det er ikke problem. Disse gutta er så sultne, sier Berge til VG.

Publisert: 17.01.20 kl. 21:58 Oppdatert: 17.01.20 kl. 23:24

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser