Sverige knust og ydmyket etter pubskandalen

MALMÖ (VG) (Portugal-Sverige 35–25) Det ble alt annet enn en opptur for Sverige etter pubskandalen. Nå tyder alt på at svenskene kan ta seg en tur ut på byen neste helg. Veien til semifinalen er lang etter tapet for Portugal.

Sverige tapte tidligere i EM også for Slovenia. Dermed står de med null poeng i hovedrunden og det må skje et under om svenskene skal komme seg til semifinalen i Stockholm fredag om en uke.

– Sverige på vei ut av EM - fornedret av Portugal, skriver Aftonbladet.

Første forutsetning er å slå Norge søndag kveld.

– Det blir knalltøft på bortebane – forhåpentligvis med full hall. Sverige på hjemmebane – det betyr at de har litt favorittstempel, mente Sander Sagosen før Sverige tapte. Norge slo Portugal med seks mål i Trondheim tirsdag.

Sverige fikk trøbbel i 1. omgang med sin nye landslagssjef Glenn Solberg på tribunen. Christian Berges tidligere lagkompis tar over det svenske landslaget etter EM og får en jobb å gjøre. Sverige ble ydmyket på hjemmebane fredag kveld.

Da Portugal tok ut keeper og spilte syv mot seks i angrep i 2. omgang kom Sverige i ekstreme problemer. Portugal ledet med syv mål midtveis i 2. omgang. Da var det rimelig tyst blant 10.000 tilskuere. Tapet vokste ytterligere til en av Sveriges verste kvelder.

Håndballstormakten med fire VM-gull, fire EM-gull og fire OL-sølv ble rundspilt og tapte så det suste. 10 målstapet sved som surströmming i et åpent sår.

Men de fire pubsynderne startet kampen brukbart. Kim Ekdahl du Rietz (3 mål), Lukas Nilsson (2), Andreas Nilsson (1) og Jim Gottfridsson (1) scoret syv av de 10 første svenske målene i Malmö Arena.

Men Sverige hang bare med i 13 minutter. Den siste halvdelen av 1. omgang dominerte Portugal. Keeper Andreas Palicka reddet, men svenskene hadde store problemer med å stoppe Miguel Martins og de portugisiske angrepsspillerne.

Mens Portugal-keeper Alfredo Quintana overgikk de to svenske stjernemålvaktene i antall redninger. Dermed lå hjemmelaget under 15–12 ved pause.

– Det blir kult å møte Sverige på hjemmebane. Det blir kult å møte den atmosfæren. Sverige har vært best i forsvar til nå. Men vi vet at de har verdensklassespillere. Vi gleder oss til å møte Sverige og frykter ingen. Det er en 50-50-kamp, mener Magnus Abelvik Rød. Han er sikker på en forstuet finger ikke skal stoppe ham fra å spille kampen.

Christian Berge er ikke redd for at de gutta skal ta lett på oppgaven mot svenskene. Norge slo dem både i fjorårets VM og under EM for to år siden.

– Spillerne kommer ikke til å ta av. Det er ikke problem. Disse gutta er så sultne, sier Berge til VG.

