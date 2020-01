ETTERTRAKTET: Sander Sagosen er ikke spesielt interessert i å snakke om Sverige. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Sander Sagosen: – Jeg gir litt blanke i Sverige

MALMÖ (VG) Sander Sagosen (24) mener at det ikke er plass til en eneste svensk spiller i det norske laget.

Han fikk spørsmål om dette fra svenske media dagen før møtet med Sverige i Malmö Arena.

– Som det har utviklet seg trenger vi ingen svenske spillere. Jeg er veldig fornøyd med vårt lag. Vi har mange gode spillere og fungerer ikke minst bra sammen som lag. Det er nøkkelen. Det er ikke en spiller her og der. Vi er 18 spillere og et flott støtteapparat som alle jobber for at vi skal prestere best mulig, svarte Sagosen.

– Jeg tenker ikke noe spesielt på at vi kan slå Sverige ut av EM. Det føles bedre om vi selv tar et skritt nærmere semifinalen. Jeg gir egentlig litt blanke i Sverige. Vi fokuserer på oss selv.

Sander Sagosen har ført Norge til fire strake seirer til nå i europamesterskapet.

Han er også EMs toppscorer med 34 mål og har hatt en uttellingsprosent på sterke 72. Ikke minst har han vært nest sist på ballen til 28 mål - også det flest av alle i hele EM.

Åtte mikrofoner og et 30-talls mediefolk var på plass da Sagosen hadde sin pressekonferanse i 13-tiden lørdag. Ikke minst var interessen fra svenske medier stor foran søndagens nabomøte i Malmö Arena.

Sverige fikk juling av Portugal fredag kveld. Norge slo Portugal. Men Sagosen har stor respekt for Sverige:

– Vi kommer til å møte revansjelystne svensker som ønsker å slå tilbake. De vil vise at de er bedre enn det de viste mot Portugal. Det går ut over oss. Og så blir det sikkert fullt trykk fra tribunen.

– Men jeg er overrasket over at Sverige tapte så mye for Portugal. At de skulle tape med ti - det var overraskende.

Det har vakt oppmerksomhet at Sagosen fredag kveld tilbød svenskene å låne sitt kredittkort hvis de igjen ville gå på byen - som de gjorde onsdag. Jim Gottfridsson nektet å svare da VG spurte ham om det det fredag kveld. Sagosen sier at det ble litt meldinger med sin lagkamerat i Paris Saint-Germain Kim Ekdahl Du Rietz.

– Han syntes det var kult at jeg ville spandere. Så jeg får gjøre det når vi kommer tilbake til Paris.

Sagosen mener at Norge blir bedre og bedre for hver kamp og slett ikke har nådd sitt maks-nivå:

– Vi har mer å gå på. De første 20 minuttene mot Ungarn var noe av det bedre vi har spilt, men vi skulle gjerne klart å holde det nivået lengre.

Om hvilke svenske han frykter før kampen søndag, sier Sagosen:

– Målvaktene Mikael Appelgren og Andreas Palicka kan gjøre det tøft for oss. Og til daglig ser jeg på trening hva Kim Ekdahl Du Rietz kan være i stand til. Jim Gottfridsson og Lukas Nilsson er også spillere med ekstreme ferdigheter.

Publisert: 18.01.20 kl. 13:14 Oppdatert: 18.01.20 kl. 21:11

