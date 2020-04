NY HVERDAG: Malin Aune spilte til en syver på VG-børsen i VMs kvartfinale mot Tyskland før jul. Nå skal hun prøve seg på en annen arena. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix og Privat

Slik er håndballprofilens nye coronahverdag

Norge- og Vipers-profilen Malin Aune (25) har byttet ut høyrevingen med sykehusfløyen. Da idretten ble satt på vent, meldte hun seg til tjeneste.

– Jeg fikk med meg at det kunne bli lav bemanning på grunn av coronaviruset, og at de søkte folk med helsefagutdanning. Jeg er ikke ferdigutdannet og var derfor ikke sikker på om jeg kunne få jobb, sier Malin Aune til VG, som bemerker at det ikke er snakk om en permanent overgang – ennå.

Hun studerer til å bli sykepleier ved siden av håndballkarrieren, som fortsatt er viktigst, men ville heller gjøre nytte for seg enn «å bli sittende å se i veggen».

– Plutselig var det lite som sto i kalenderen, noe som er veldig uvant. Ingen skole. Og da det heller ikke ble håndball ville jeg ha noe å gjøre, forklarer Aune, som også har vært intervjuet av Fædrelandsvennen i denne sammenheng.

Hennes nye arbeidsgiver er den psykiatriske avdelingen ved Sørlandet sykehus, der hun tidligere har gjennomført praksis. På sikt håper hun å fullføre utdannelsen som sykepleier. Akkurat nå nøyer hun seg med «vakter her og der».

– Jeg syns det er veldig greit å ha noe å gjøre når den normale hverdagen forsvinner, sier Aune, som jobber på en avdeling som ikke har merket like mye til den ekstra belastningen på helsevesenet som coronaviruset medfører.

– Det har ikke vært underbemannet så langt. Vi får håpe det holder seg slik.

For øyeblikket har hun en liten ferie fra både håndballen og deltidsjobben, hjemme i Trøndelag. Planen er at hun skal returnere til Kristiansand ved slutten av neste uke og bli der en stund, i håp om at treningen skal kunne gjenopptas. I mellomtiden gjør hun ting på egenhånd.

– Jeg har laget meg et lite styrkerom i garasjen til pappa og får gjort en god del, men savner håndballhallen. Alle jentene er vant til å være sammen hver dag, så det er veldig uvant, sier hun.

PS! Norges kvinnelandslag skulle egentlig spilt OL-kvalifisering i Montenegro i slutten av mars, men den er foreløpig utsatt.

