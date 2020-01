FULL STØTTE: Børge Lund (til venstre) på vei inn til Norges første pressemøte foran EM sammen med Sander Sagosen, Tom Kåre Nikolaisen og Eivind Tangen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Børge Lund får støtte etter dobbeltrolle-protesten

TRONDHEIM/OSLO (VG) Håndballklubbene vil ikke ha Børge Lund (40) som både klubbtrener og assisterende landslagstrener. Det er ikke noe problem, mener styreleder i Norsk Topphockey, Dagfinn Reinertsen.

I et protestbrev til forbundet, forfattet av 11 av de 12 toppklubbene, uttrykker Norsk Topphåndball blant annet at det kan påvirke landslagsaktuelle spillere å velge Elverum som klubb, dersom samme person er landslagsassistent (fra neste sesong av). Elverum ble ikke kontaktet om problematikken.

Håndball-landslagets stjerne Sander Sagosen er ikke i tvil om hva spillerne ønsker.

– Både for meg personlig og for laget så er det veldig viktig at han fortsetter. Vi er veldig glad for å ha Børge. Han har mest ansvar for forsvarsspillet, men jobber også inn mot angrepsspillet og kommer med tips. Han har en karriere som det lukter svidd av. Han er en verdifull ressurs, sa Sagosen til VG onsdag.

– Dette handler hverken om Børge Lund eller Elverum, men om prinsippet, sier Jørn-Magne Johannessen, mangeårig Runar-leder, til VG. Han signerte brevet som ber NHF terminere kontrakten med Lund når han blir Elverum-trener.

Norsk Topphockeys leder Dagfinn Reinertsen forteller at dobbeltrollen aldri har vært et tema der, så vidt han vet. Han har iallfall ikke fått signaler i den retning.

– Vi ser det som en fordel at Sjur Robert ser alle spillerne og følger alle lagene som klubbtrener. Jeg kan se innvendingene til håndballklubbene, men da har man ikke tillit til at assistentlandslagstreneren klarer å ta uhildede vurderinger, sier Reinertsen til VG.

DOBBELTROLLE: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen (til venstre) er også assistenten til Petter Thoresen på landslaget. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Han tror spillere ikke velger klubb etter hvor assistentlandslagstreneren er klubbtrener, men den klubben som kan gi den enkelte spiller det beste helhetstilbudet for utvikling.

I fjorårets VM-tropp var det én Sparta-spiller. Tommy Kristiansen fikk plass på laget til Petter Thoresen. Han hadde da allerede bestemt seg for å gå tilbake til Stavanger Oilers.

– Jeg har aldri vært i noen skvis. Det er heller ingen fordel for spillerne i Sparta at jeg er assistent på landslaget. Kanskje heller motsatt, for jeg ser spillerne hver dag og på både godt og vondt. Men det er selvfølgelig viktig at treneren det gjelder er bevisst på rollen, sier Sjur Robert Nilsen til VG og fortsetter:

– Og så er det viktig å være bevisst på at du ikke «fisker» etter andre klubbers spillere. Gjerne en fleip – men ikke noe bevisst under fire øyne. Det blir helt feil.

OMSTRIDT: Børge Lunds nye dobbeltrolle er omstridt, men det er ingen tvil om at assistenten er ønsket med videre av Christian Berge (i midten) og Sander Sagosen (til høyre). Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Sveriges påtroppende landslagssjef Glenn Solberg har ikke satt seg så nøye inn i saken.

– Men jeg ser ikke helt problemet, sier Solberg.

Både Børge Lund selv og landslagssjef Christian Berge prøver å holde protestbrevet på en armlengdes avstand to døgn før EM-åpningen.

– Jeg sitter midt oppe i et EM og jeg har så mange arbeidsoppgaver. Jeg så at protestbrevet kom. Men jeg tenker ikke noe på det, sier Berge til VG.

– Dette er ikke noen sak under mesterskapet. Men utover det så er dette den praksisen vi har hatt i mange år. Børge Lund har tidligere jobbet for Christian (Berge) i 30 prosent og vært fulltidstrener i Bodø i tillegg, sier generalsekretær i håndballforbundet Erik Langerud.

