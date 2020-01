Frankrike-stjernen ville forstyrre Jøndal: – Han prøver å psyke meg ut

TRONDHEIM (VG) Frankrikes nye håndballstjerne Ludovic Fabregas gikk foran og i veien for Magnus Jøndal før to av nordmannens tre straffekast på avgjørende tidspunkter søndag.

– Så lenge han ikke dytter borti meg, og kan jeg gå rundt ham, er det egentlig ikke noe problem. Han prøver å psyke meg ut. Det er slik spillet er i idretten, sier Magnus Jøndal til VG.

Han vil på spørsmål fra VG ikke kalle franskmannens opptreden for usportslig.

Men Jøndal er klar på at Fabregas – som ble kåret til kampens beste spiller – helt bevisst fulgte ham på veien mot to ekstremt viktige straffekast på stillingen 10–10 og 20–20 i EM-kampen Norge til slutt vant med to mål.

– Selvfølgelig helt bevisst. Han gjorde det jo på to straffer, sier han.

TV 3s håndballekspert Ole Erevik gliser bredt når han får se tv-bildene av franskmannens triks.

– Det der er helt vanlig. Det er veldig typisk å forsøke å psyke ut en straffeskytter på en eller annen måte, sier Erevik til VG.

Slik forsøkte nordmennene å psyke ut Frankrike:

– Det skjer av og til at noen stiller seg foran meg når jeg skal ta straffer. Men det skjer ikke så ofte at noen går to ganger ved siden av meg på denne måten, sier Jøndal.

Han satte den første straffen i mål, men benekter at den 17 cm høyere Fabregas var årsaken til han både bommet på straffen og returen på den svært viktige straffen i 2. omgang.

– Det var ikke derfor jeg bommet. Det var bare en straffe som keeperen reddet fint og en retur jeg klarte å sette i stolpen, sier Magnus Jøndal.

VG forsøkte å spørre Ludovic Fabregas om de to episodene på spillerhotellet mandag. Men ble stoppet av den franske pressesjefen. Barcelonas strekspiller skulle bare snakke på fransk med hjemlige medier etter karrierens hittil største nedtur. Fabregas er allerede verdensmester og har vunnet Champions League.

Også Magnus Abelvik Rød fikk bryne seg på den franske 1,98-centimetersmannen søndag kveld:

Jøndal mener Fabregas ikke sa noe til ham – og sier han aldri har opplevd at en motspiller har prøvd å psyke ham ut med ord på banen. For Flensburg-østfoldingen var det uansett uaktuelt å si noe som helst til franskmannen.

– Hvis du prater selv, så må du i hvert fall score etterpå. Jeg prøver egentlig ikke å bry meg noe om det og heller bare gjøre mitt, beskriver Jøndal, som scoret på to straffer i kampen.

Linjespiller Petter Øverby humrer også litt når han får se Fabregas’ manøver mot lagkameraten.

– Det er ikke tilfeldig at han gjør det, sier Øverby og innrømmer at han selv har noen triks på lager for å psyke ut motspillere.

– Jeg roper gjerne litt på min egen målvakt og står gjerne bare et par meter unna motspilleren for å sørge for at han hører det. Prøver å komme litt i hodet på ham.

