Camilla Herrem om Russland-saken: – Det er jo helt sykt

KUMAMOTO (VG) Det er usikkert hva Det internasjonale håndballforbundet foretar seg etter utestengelsen av Russland fra OL, VM og EM i fire år fremover. Reaksjonene hos håndballjentene er sterke.

– Jeg hadde lest at det kunne skje, men jeg regnet kanskje med at det ikke kom til å skje. Det er jo helt sykt, sier Camilla Herrem umiddelbart når VG overbringer henne nyheten etter seieren over Sør-Korea i Japan.

Styret i Verdens Antidopingbyrå (WADA) bestemte mandag seg for å utestenge Russland fra store internasjonale mesterskap i internasjonal idrett i fire år.

Herrem bommet på det siste skuddet da senere OL-vinner Russland slo Norge i semifinalen i Rio for tre år siden. Den gang godkjente det internasjonale håndballforbundet den russiske deltagelsen.

– Jeg vet ikke om alt som ligger bak, men når de blir utestengt i fire år, er det noe. Jeg tipper de tar det veldig tungt og jeg har jo spilt med noen av dem i Romania. Men jeg tipper WADA har en veldig god grunn. Da må man stå i det, sier Herrem.

Tre russiske håndballspillere ble for to år siden tatt for å ha dopingstoffet meldonium i blodet under junior-EM. Dermed mistet de EM-sølvet, og de tre spillerne Antonina Skorobogatsjenko, Maria Duvakina og Mariia Dudina fikk personlige straffer som til slutt ble redusert til seks måneder.

Skorobogatchenko spilte EM-kamp mot Herrem & co. i 2016, men ingen av de tre er med på Russlands suksessfulle VM-lag i Kumamoto.

– Å, herregud. Det er helt vanvittig. Det er de som vant OL sist på håndballsiden og vi hadde en vanvittig semifinale som er så sur fortsatt, er Stine Bredal Oftedals umiddelbare reaksjon til Russland-nyheten.

– Dette er tøft for Russland vil jeg tro, men dette skjer nok for en grunn og da tenker jeg at da er det vel riktig.

– Men tror du Hassan Moustafa (president i Det internasjonale håndballforbundet) vil utelukke russerne? Det tror ikke jeg, sier den danske journalisten Jan Jensen til VG. Han har i mange år jobbet med internasjonale avsløringer for Ekstra Bladet.

– Vi har fått forståelsen av at hvis de kan bevise sin uskyld, så får de spille mesterskap under nøytralt flagg, sier den norske håndballpresidenten, Kåre Geir Lio.

Utestengelsen av Russland er nemlig ikke kollektiv: Det betyr at utøvere som kan bevise at de har vært underlagt et uavhengig antidopingregime og ikke var en del av den såkalte «McLaren-rapporten» kan få muligheten til å konkurrere. Slik var det også under OL i Pyeongchang i 2018.

Dermed er det fortsatt åpning for at flere hundre utøvere vil være på plass under OL i Tokyo til sommeren.

– Dette er trist for idretten. Trist for de utøvere og lag som er rene og får en kollektiv straff. Jeg setter min lit til WADA, sier Thorir Hergeirsson.

– Vil det være trist for dere å miste Russland som en konkurrent?

– Jeg vil ikke uttale meg om det, svarer landslagssjefen.

Russland har i Kumamoto fremstått som den største VM-favoritten under sin nye trener, Ambros Martín. Onsdag møter de Montenegro. WADA-avgjørelsen vil uansett ikke påvirke VM. Russland har 21 dagers ankefrist på mandagens avgjørelse.

Publisert: 09.12.19 kl. 18:51

