BLE STOPPET: Lørdagens Champions League-kamp mellom Vipers og Ferencvaros ble stoppet. Her er Heidi Løke mot FTCs Noémi Pásztor i fjorårets møte mellom klubbene. Foto: Tibor Illyes / MTI

Håndballspillere coronafaste i Kristiansand: – Går gjennom en vanskelig tid

Det kan ta tid før de to ungarske håndballspillerne kommer seg fra Kristiansand etter den positive coronatesten. Ifølge Vipers-ledelsen ble den ene av spillerne lørdag syk.

Nå nettopp

Helgens Champions League-kamp mellom Vipers og Ferencvaros (FTC) ble stoppet da to av spillerne testet positivt for corona. Nå sitter to – ikke navngitte spillere – alene igjen på Sørlandet.

Smittevernoverlege Priscilla Hilton i Kristiansand bekrefter saken. Hun opplyser at den ene av spillerne ikke har symptomer på corona og har en «forventet karantenetid på 10 dager».

– 1 med luftveissymptomer som må tas ut av karantene etter klinisk vurdering, skriver Hilton i en sms til VG. Det er foreløpig ikke kjent hvor den videre behandlingen av håndballspilleren foregår.

Betjeningen på Scandic Bystranda – rett ved Vipers-arenaen Aquarama – har i utgangspunktet ansvaret for at de to spillerne får det de trenger i karantenen.

– De to spillerne våre som er igjen i Norge går gjennom en vanskelig tid, sier FTC-direktør Laszlo Bognar til klubbens eget nettsted. Han sier også:

– Vi gjør vårt beste for å få dem hjem så fort som mulig.

– Det er veldig kjedelig at ikke kampen blir spilt. Samtidig er jeg også veldig glad for at man tidlig fant ut at to av FTC-spillerne var smittet, og at ingen av oss på Vipers ble det, sier Vipers-veteran Marta Tomac til Fædrelandsvennen.

Ifølge Terje Marcussen i klubben drøyde det før prøvesvarene kom fra FTC-ledelsen fredag. Vipers skjønte at noe ikke stemte.

– Vi satte de isolasjon umiddelbart og satte resten av laget i husarrest på rommet, forteller den daglige lederen.

Med hjelp fra den ungarske ambassaden i Oslo fikk FTC lørdag likevel hyret et charterfly som tok resten av troppen tilbake til Budapest.

– Kommunelegen var veldig klar på at kampen ikke skulle spilles. Det var også Norges Håndballforbund. Så lenge det var risiko for smitte så kan det også ødelegge for Rema 1000-ligaen her i Norge. Vi ville ikke ta noen sjanser og hadde ikke lyst til å spille kampen, sier Marcussen.

Også foran Champions League-kampen mellom rumenske Valcea og danske Odense var det et corona-drama sist helg. Hjemmelagets stjernespillere, serbiske Kristina Liscevic og spanske Mireya González, testet begge positivt. Det gjorde også Valceas assistenttrener, ifølge Looksport.

Likevel ble kampen spilt. Odense vant med norske Malene Aambakk på laget.

– Romania har tydeligvis andre regler. Det var også en diskusjon rundt om vår kamp kunne spilles når de to spillerne var satt i isolasjon. Men kommunelegen var ikke i nærheten av en slik konklusjon, sier Terje Marcussen i Vipers.

Publisert: 21.09.20 kl. 18:56