Tross Larvik-krisen: Presidenten mener det ser stadig bedre ut

Glassverket trekker seg fra 1. divisjon, Halden slo seg konkurs i fjor og Larvik risikerer å bli lagt ned. Men håndballpresident Kåre Geir Lio mener likevel at pilen peker riktig vei for toppen av norsk kvinnehåndball.

– Det totale bildet for toppklubbene på kvinnesiden ser stadig bedre ut, sier presidenten i Norges Håndballforbund til VG om den økonomiske situasjonen i de norske toppklubbene.

Det gjør han under to uker før klubben med 55 titler nasjonalt og internasjonalt kan slå seg selv konkurs.

– Siden 2016 har omsetningen økt, det økonomiske resultatet er forbedret med syv millioner kroner. Klubbenes egenkapital er også forbedret med syv millioner. Akkurat nå er det bare Larvik som er oppe i store problemer. En klubb som Vipers driver veldig godt på sin måte, Storhamar har hatt en fantastisk sympatisk, klok og fremadrettet satsing etter at de var i trøbbel for to sesonger siden. Tertnes driver bra med god utvikling av spillere på et lite budsjett. Det finnes flere forskjellige måter å drive godt på. Nå blir det viktig at vi sikrer at vi ikke faller ned igjen i 2019.

Larvik HK trenger innen den tid tre millioner for å fortsette driften. Hvis de ikke greier å skaffe pengene, er det kroken på døren for klubben som har dominert norsk håndball på 2000-tallet.

– Det er veldig synd at den norske klubben som prestert best internasjonalt og har hatt stor økonomisk vekst, har blitt rammet av en blanding uheldige hendelser og dårlig drift, og har havnet i denne suppen, sier Lio.

Også TV 2s ekspert, Randi Gustad, kaller Larvik-krisen trist, men er samtidig kritisk:

– Det er interessant at de ikke velger å være mer ydmyke overfor klubber som har valgt å sette tæring etter næring i praksis, sier hun.

Gustad roser Tertnes

– Larvik mener visst det er full satsing eller ingenting og signaliserer med det at en luftslott-økonomi fremfor en sunn drift er tingen for å vinne titler. Jeg tror de har blitt for påvirket av å konkurrere mot pengegaloppen i østeuropeiske klubber gjennom spill i Champions League. Se for eksempel på en klubb som Tertnes her hjemme, som år etter år gjør det bra på et veldig lite budsjett. De havner på den 5.-plassen Larvik ikke vil ha, men har hatt positiv egenkapital de siste tre årene. Jeg selvsagt forståelse for at ambisiøse klubber og deres sponsorer ikke samler på femteplasser, men det ideelle ville jo vært at sunn drift lønner seg for å vinne internasjonale medaljer.

Larvik vil eventuelt ikke være den første klubben til å legge ned driften grunnet økonomiske problemer de siste årene. Halden HK slo seg konkurs februar 2017 og Glassverket har sagt fra seg plassen i 1. divisjon etter at de rykket ned denne sesongen.

– Ja, men også Glassverket har positiv egenkapital. Jeg synes det er fair at en klubb tar et bevisst valg om eventuelt å spille på et lavere nivå, mener Kåre Geir Lio

Det er heller ikke første gang Larvik er i alvorlig krise. For tre år siden holdt på å gå under etter at de tapte seks millioner kroner på lekeland . Samme år gikk også Storhamar på en real pengesmell.

Klubbene støtter strengere regler

For å få bedre kontroll på økonomien i norsk klubbhåndball har håndballforbundet strammet lisenskravene. Sammen med klubbene har de vedtatt at de må ha positiv egenkapital ved utgangen av 2018 for å få ny lisens. Innstrammingen er blitt godt mottatt av klubbene selv, mener Lio.

– Jeg opplever at de fleste klubbene har vært for å underlegge seg dette kravet fra 2015. I hvert fall stemte bare to av 20 klubber i Norsk Topphåndball imot så sent som i mars i år, sier han.

Randi Gustad mener kravet om positiv egenkapital er bra. Hun tror ikke Larvik kommer tilbake som europeisk toppklubb de neste fem årene, men mener Vipers snart kan måle seg med storklubber som Györ og Bucuresti.

– I løpet av to sesonger dersom de holder spillertroppen skadefri og (Ole Gustav) Gjekstad får arbeidsro til å skape kontinuitet og mental styrke i gruppen.

Forbundet i pluss

Samtidig som klubbene generelt sett har en positiv utvikling, med Larvik som et av flere unntak, kan også forbundet skrive med grønn penn i regnskapsbøkene.

I 2017 hadde de et overskudd på 4,7 millioner kroner og en egenkapital på 60 millioner. Derfor har de i år økt støtten til Norsk Topphåndball med én million kroner.

– Mer har vi ikke råd til. Husk at vi ikke kan sammenlignes med Norges Fotballforbund. Vi sitter ikke på noen fet TV-avtale som gir oss det samme økonomiske handlingsrommet, sier håndballpresident Lio.

