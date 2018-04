Vipers sikret gullmatchball – Larvik-treneren gir opp gullet

Publisert: 11.04.18 21:57 Oppdatert: 11.04.18 23:30

HÅNDBALL 2018-04-11T19:57:07Z

KRISTIANSAND (VG) (Vipers Kristiansand - Larvik 31–27) Et tretten år langt håndballhegemoni kan være over. Larvik-trener Tor Odvar Moen (53) er sikker på at Vipers Kristiansand nå stopper Larviks gullrekke.

Emilie Hegh Arntzen (24) hamret inn skudd etter skudd, mens Kari Brattset (27) kriget inn ti mål fra streken.

Det sørget for en firemålsseier over Larvik i det som kan kalles en seriefinale i kvinnenes Eliteserie.

– Det er så deilig. Fy søren, så nærme gull har jeg aldri vært! sier Emilie Hegh Arntzen til VG etter seieren.

Nå topper sørlendingene Eliteserien ett poeng foran Larvik med to kamper igjen å spille, mens Larvik kun har én kamp igjen.

Dermed kan Vipers sikre gullet i hjemmekampen mot Gjerpen mandag og dermed stoppe Larviks tretten årige gullrekke i Eliteserien.

– Denne gjengen har har stått på så sykt for at vi skal klare dette. Det har vært et press. Vi har aldri vunnet noe før sammen. At vi nå faktisk kan klare det, er sykt deilig, sier Hegh Arntzen.

Larvik skal kjempe for sølv

For Larviks del må Vipers avgi tre av fire mulige poeng for at Vestfold-laget skal ta sitt 14. strake seriegull. Det har Larvik-trener Tor Odvar Moen liten tro på at kommer til å skje.

– De har jo det gullet nå. De trenger ett poeng og da er det sikret, sier Larvik-treneren til VG etter kampen.

– Har dere gitt opp gullet?

– Vi har fokusert på at vi skal sloss om sølvmedaljen til onsdag (mot Storhamar). Skulle de avgi tre av fire poeng... For all det, gjerne det, men det kommer ikke til å skje.

Moen: – De straffer oss nådeløst

I et nært fullsatt Aquarama fulgte lagene hverandre tett i den første omgangen. Vipers hadde en luke på fire mål åtte minutter før pause, men Larvik bet seg fast og sørget for det stod 15–14 i favør Vipers halvveis.

Så satte Vipers inn støtet fra start i andre omgang. I et forrykende tempo gikk sørlendingene opp i en seks måls ledelse da ti minutter av var spilt. Det forspranget nektet de å gi fra seg.

– Vi spiller en god første omgang, men i andre omgang blir vi preget av de fire-fem feilene og skuddbommene vi gjør ganske tett etter hverandre. Da straffer Vipers oss nådeløst, sier Moen.

– Da blir det en tøff motbakke for oss. Vipers vinner veldig fortjent.

PS! Vipers skal ut i det andre semifinaleoppgjøret mot Viborg i EHF-cupen allerede førstkommende lørdag. Danskene vant den første semifinalen 34–31.

