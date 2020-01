SUKSESSDUO: Christian Berge og Børge Lund har ført Norge til VM-sølv. Til høsten blir Lund Elverum-trener og da mener resten av toppklubben at Lund må ut av landslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det ulmer i klubbene før EM: Protestbrev om Børge Lunds nye dobbeltrolle

Kommende Elverum-trener Børge Lund (40) ønsker å fortsette som landslagstrener under Christian Berge til høsten. Men det vil 11 av 12 norske toppklubber sette en stopper for.

Berge og Lund forbereder nå håndballgutta til Norges EM-åpning mot Bosnia-Hercegovina i Trondheim fredag.

– Dette handler hverken om Børge Lund eller Elverum, men om prinsippet, sier Jørn-Magne Johannessen til VG. Den mangeårige Runar-lederen signerte i høst et protestbrev fra et enstemmig styre, Norsk Topphåndball, til Norges Håndballforbund.

– Styret i Norsk Topphåndball er av den klare oppfatning at en person IKKE kan være landslagstrener på seniornivå og samtidig elitetrener i en norsk klubb av samme kjønn. Dersom en landslagstrener velger å takke ja til en klubbtrener stilling må det medføre at engasjementet som landslagstrener avvikles, skriver Norsk Topphåndball til NHF.

– Vi har i ettertid snakket med 11 av 12 klubber. Alle støtter oss. Det var ikke naturlig å snakke med Elverum, sier Johannessen som er styremedlem i NTH.

Toppklubbenes organisasjon sendte brevet i oktober. Da hadde VG og andre medier skrevet at Børge Lund var aktuell som Michael Apelgrens etterfølger i Champions League-klubben Elverum.

I november kom ansettelsen. Håndballforbundet var raskt ute med å gi grønt lys til at Børge Lund fra høsten av beholder jobben som Berge-assistent samtidig som han skal trene Elverum.

– Børge Lund er ansatt hundre prosent hos oss frem til OL er over i august eller til at de eventuelt har tapt kvaliken i april. Etter det er Lund igjen ansatt i en 30-prosentstilling hos oss. Hva han ellers gjør har vi ingen innflytelse på, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Johannessen i Norsk Topphåndball har fått samme beskjed fra forbundet, men mener at siste ord ikke er sagt i denne saken.

– Vi er ikke helt happy med situasjonen. Saken er ikke ferdig debattert. Vi skal møte forbundet etter at EM er over, opplyser han. Lio bekrefter at det blir et møte om Børge Lund, men står på det han sa i november.

Her er protestbrevet Til Norges Håndballforbund V/ generalsekretær Erik Langerud Hei Norsk Topphåndball har i styremøte av 10. oktober 2019 besluttet å oversende følgende anbefaling/innstilling til NHF i problemstillingen klubbtrener/landslagstrener. Vi fant det naturlig å behandle saken nå, da det verserer rykter om at Børge Lund er aktuell som trener for Elverum. Hvorvidt det er en aktuell problemstilling eller hva NHF tenker om en eventuell rollekonflikt skal ikke vi spekulere i. Vi finner det dog riktig å gi vårt syn på saken og vårt standpunkt er selvsagt uavhengig av person. Styret i Norsk Topphåndball er av den klare oppfatning at en person IKKE kan være landslagstrener på seniornivå og samtidig elitetrener i en norsk klubb av samme kjønn. Dersom en landslagstrener velger å takke ja til en klubbtrener stilling må det medføre at engasjementet som landslagstrener avvikles. Det er flere grunner til det, nevner et par: Sport Det sier seg selv at en klubb som har A-landslagets (hjelpe) trener som sin hovedtrener vil ha fordeler jf. de øvrige klubbene. Eksempelvis så «slåss» klubbene om de samme spillerne og en norsk spiller med landslagsambisjoner vil således fort kunne være fristet til å velge…. Klubbene ønsker større engasjement fra landslaget overfor klubbene. Det var noe av argumentet for å ansette en heltids hjelpetrener. Det sier seg selv at dette vil være problematisk med flere hatter Marked / Media En klubb som har en landslagstrener engasjert vil nødvendigvis få flere fordeler ifm. marked og mediene. Trenger vel ikke å gå nærmere inn på det. Vi ber om en tilbakemelding på hvordan NHF ser på dette. På vegne av et samlet styre i Norsk Topphåndball Jørn-Magne Johannessen

– Vi har ikke anledning til noe annet, mener håndballpresidenten og sier at det viktigste er å skape en felles forståelse for hav som er det beste for klubber, forbund og utviklingen av topptrenere.

Børge Lund er i Trondheim og forbereder laget til EM-starten i slutten av uken. I en melding til VG skriver han:

– Dette er en sak for NHF sentralt ved Erik Langerud. Vi vil ikke ha fokus på dette før eventuelt etter EM.

Klubbenes sammenslutning mener at ansettelsen av Lund vil gi Elverum klare fordeler både i forhold marked og mediene. De hevder også at dette vil gi de siste årenes mesterklubb klare sportslige fordeler.

I brevet mer enn antyder NTH at dette kan påvirke landslagsaktuelle spillere å velge Elverum som klubb.

– Jeg har jobbet med kontrakter i Runar siden 1991. Spillerne snakker med oss om det økonomiske, men er jo veldig interesserte i hva treneren kan bety for dem sportslig, sier Jørn-Magne Johannessen.

– Egentlig skulle jo heller ikke trenerne for de yngre landslagene også ha trent klubblag. Men skjønner at det ikke er mulig i et lite land som Norge, sier han.

