I VINDEN: Sander Sagosen forventer en folkefest på hjemmebane i Trondheim. Det blåser allerede frisk ved Nidelven. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sander Sagosen på hjemmebane: – Jeg har aldri vært bedre

TRONDHEIM (VG) Sander Sagosen (24) får en trøndersk vindbyge rett i fleisen. Han er klar for å ta de aller tøffeste takene i EM-åpningen i sin egen hjemby fredag.

Nå nettopp

– Jeg har aldri vært bedre, sier trønderen som i 2018 ble kåret til verdens beste håndballspiller. Regnet pisker i den trønderske vinterdagen. Det bryr Norges stjernespiller seg lite om.

Han var skadet og mistet høstens største norske håndballbegivenhet – da Elverum og hans Paris Saint-Germain satte norsk publikumsrekord på Lillehammer – men har ellers vært glimrende for franskmennene i Champions League.

PSG-playmakeren er ofte nest sist på ballen, men har også scoret 30 mål på bare 42 skudd. Uttellingen på 71 prosent er ekstrem for en bakspiller.

– Jeg utvikler meg hele tiden. Det var et lite slag ansiktet å være skadet en måned, men jeg fikk bygd meg opp fysisk og har tatt nye steg som spiller etter at jeg kom tilbake. Så jeg føler meg mer «fit», mer klar, og bedre enn jeg noen gang har vært, sier han til VG.

– Det har vært en fin høst. Jeg har tapt bare en kamp (mot Barcelona). Jeg er godt fornøyd med den og så håper jeg at jeg ikke skal tape noen kamper i hele januar heller, sier han.

Norge åpner EM i det TV3-sendte oppgjøret mot Bosnia-Hercegovina fredag og fortsetter mot med gigantmøtet med Frankrike søndag. Gruppespillet avsluttes mot Portugal på tirsdag. Sagosen fra Ranheim er klar over at det kan bli for mye vilje. Kjelen kan koke over foran et publikum på opp mot 8000 i Trondheim Spektrum.

– Det er alltid fare for overtenning. Men jeg begynner å bli rutinert etter å ha spilt en del store kamper. Jeg vet hva jeg går til. Dette blir rått. Det blir kult. Men jeg må tenke bare dag for dag. Jeg kan ikke begynne å tenke på de neste kampene. Da bygger adrenalinet seg for mye opp, sier Sagosen, som flyttet fra Trondheim i 2013 for å spille i Haslum.

Christian Berge forlot stiftstaden for 25 år siden. Men landslagssjefen – oppvokst på Risvollan – kjenner godt at EM skal spilles i hans hjemby.

– Jeg har gledet meg veldig til et mesterskap på trøndersk jord i den hallen jeg har brukt veldig mye tid i. Jeg må være påpasselig med adrenalinet, inngangen til match, reaksjoner til dommere, og den biten der, sier han.

– Det blir kjempeartig å vise seg frem foran venner og familie, sier Sagosen og kaller det en «drøm» å få spille mesterskap på hjemtraktene. Han håper på en folkefest som vil bli husket lenge.

– Jeg har vært i Trondheim Spektrum – en fantastisk storstue – og nå skal jeg ta med meg kompisene mine til den hallen der jeg har tilbrakt flest timer i hele livet. Det blir veldig nært, beskriver han.

Landslaget trente onsdag kveld i hallen til hans gamle klubb, Charlottenlund, øst i Trondheim.

Norge-Frankrike søndag ser ut til å bli høydepunktet gjennom EM-dagene i Trondheim. Sagosen hevder han ikke tenker på den store kampen allerede nå.

– Fordi jeg gleder meg så mye til å få gå ut til et forhåpentligvis fullsatt Spektrum. Vi vet at det blir tøft mot Bosnia. Fysisk og hardt. Så det har jeg egentlig ingen problemer med. Selvfølgelig vandrer tankene litt, men ikke noe mer enn vanlig, sier han.

Christian Berge forventer slettes ingen enkel kamp mot mesterskapsdebutanten fra Balkan.

– De spilte uavgjort mot Kroatia rett før EM, minner han om.

Bosnierne stiller med Benjamin Buric i mål – keeperen som ofte holder Torbjørn Bergerud på benken i Flensburg. Også broren – strekspiller Senjamin Buric – er blant lagets dominerende spillere sammen med veterankapteinen Nikola Prce (39).

– De har et bra, men litt eldre lag, som det går an å løpe på. Vi skal unngå å slåss for mye med dem, sier Christian Berge. Han tror kampen kan bli helt jevn i mer enn 50 minutter.

Portugal er tredje EM-motstander tirsdag i neste uke. Berge regner med tøff motstand der også. Mange av spillerne holder til i Porto som slo Kiel i Champions League denne sesongen. I EM-kvaliken sist sesong slo Portugal Frankrike 33–27 på hjemmebane.

Publisert: 09.01.20 kl. 08:29

Mer om

Flere artikler