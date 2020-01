BLYTUNGT: Nikola Karabatic og resten av de franske stjernene måtte gå ut av EM-åpningen med bøyde hoder. Portugal var best. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Frankrike gikk på dramatisk smell: Tapte for Portugal

TRONDHEIM (VG) (Frankrike-Portugal 25–28) Frankrike og Nikola Karabatic fikk den verst tenkelige starten i Norge EM-gruppe.

Mange har advart for de fremgangsrike portugiserne som slo Frankrike med seks mål også i EM-kvalifiseringen. Noe helt annet er det å slå Frankrike i mesterskap. Med seier over Bosnia-Hercegovina kan Norge slå de seiersvante franskmennene ut av EM med seier søndag.

Portugal ledet 22–19 12 minutter før slutt. Romain Langarde holdt Frankrike inne i kampen. Frankrike hadde uavgjort fem minutter før slutt, men til slutt ble det for tungt. Da var den største stjernen, Karabatic, for lengst satt på benken for godt.

Andre Gomes dundret inn 26–25 for Portugal før både forsvarssjef Ludovic Fabregas og veterankanten Michael Guingou røk på utvisninger i kampens nest siste minutt.

Frankrike gjorde hele 13 feil i kampen og slet tungt med å finne ut av Quintana. Portugals bebrillede playmaker Rui Silva terroriserte det franske forsvarsspillet med intensitet og gode pasninger, mens venstrekanten Diogo Branquinho ble toppscorer med sine fem mål.

BANENS STØRSTE: Portugal-keeper Alfredo Quintano. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Dermed satte Joao Ferraz den siste spikeren i den franske kisten med sin 27–25-scoring. Strekspilleren Alexis Borges satte ballen i tomt mål etter at keeper Alfredo Quintana hadde gjort sin 11 redning for kvelden.

Frankrike og Karabatic tok grep fra start og ledet 6–3. Men etter en timeout kom Portugal sterkt. Karabatic fikk litt hvile på benken og de eksplosive søreuropeerne benyttet anledningen til å gå opp i 11–9-ledelse.

Portugal ledet 12–11 ved pause etter at Andre Gomes hadde imponert stort i angrep og Alfredo Quintana hadde vært banens klart beste keeper.

Publisert: 10.01.20 kl. 19:50 Oppdatert: 10.01.20 kl. 20:05

