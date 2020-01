KLAR BESKJED: Christian Berge (i midten) på tribunen med støttespillerne Kent-Harry Andersson og Steinar Ege under kampen mellom Island og Ungarn i forrige uke. Foto: Bjørn S. Delebekk

Reagerer på to kamper på 25 timer: – Det må gjøres noe med dette

MALMÖ (VG) Både landslagssjef Christian Berge og de norske spillerne misliker sterkt at EM-lagene må spille to kamper på et drøyt døgn.

– For vår sunnhet og våre kropper er det ikke bra at vi spiller så fort etter hverandre. Jeg tror overbelastning er en stor del av at folk skader seg, sier Christian O’Sullivan (28) på vei gjennom intervjusonen på Malmö Arena.

Christian Berge har stor forståelse for synspunktet:

– Jeg skjønner spillerne. Dette er tøft. I fremtiden må det gjøres noe med dette, sier landslagssjefen bestemt.

Samtlige norske spillere ble beordret i isbad tirsdag kveld. På den måten skal de bli kjappere klare for ny kamp 23 timer senere.

Når Christian O’Sullivan blir spurt om hva han synes om at de skal spille to kamper på 25 timer, svarer han:

– Det synes jeg ikke noe om. Jeg synes det skal være i hvert fall én dags pause. Heldigvis er det likt for alle, men for spillerne kropp er det ikke bra at vi skal spille så fort igjen. Vi fortjener én dag hvile imellom. Det er ikke bra å spille to dager på rad.

O’Sullivan mener at de norske spillerne er heldige fordi spilletiden kan fordeles mellom så mange, men at overbelastning trolig er en viktig grunn til skader. Landslagskollega Magnus Abelvik Rød må se resten av EM fra tribunen etter at han pådro seg et lite brudd i foten - som skyldes overbelastning. Rød har vært Christian Berges førstevalg som høyreback, men i resten av EM er det Harald Reinkind og Eivind Tangen som skal besette denne plassen på banen.

I fjor tok flere internasjonale håndballstjerner et kraftig oppgjør med belastningen i deres idrett:

– Er tre mesterskap på et drøyt år for mye?

– Tre mesterskap er mye. Vi spiller mange kamper i ligaene våre. Jeg skjønner interessene til de internasjonale forbundene, og vi synes det er fantastisk gøy å spille mesterskap, men det kan være at det er for mye.

Sander Sagosen sier at han skal gjennom «isbad, massasje, nåler og masse mat» for å være best forberedt til Slovenia-kampen.

– Det er aldri ideelt å spille to dager på rad. Dessverre er sporten vår sånn at noen andre tar avgjørelser som pusher oss til maks - for å få plass til flest mulig kamper på kalenderen. Men vi har vært kjent med terminlisten, og det er ingen grunn til å sutre nå.

Norge er ett av tre arrangørland til EM. Generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund kommenterer saken slik:

– Vi er også kritisk til dette. Som medarrangør har vi jobbet beinhardt for å få kampoppsettet til å gå ihop. Samtidig er ikke det så lett uten å utvide mesterskapet. Og det er ikke mulig å få utvidet mesterskapet med flere dager.

– Frem til nå har vi klart å ha minst én hviledag mellom hver kamp, men tirsdag og onsdag er det altså to kamper på rad. Vi synes ikke noe om det, men det er ikke mulig å få det til på en annen måte. Med 24 nasjoner og tre arrangørland, blir det også en del reising. Dette er veldig komplisert. Men det er absolutt ikke sånn vi ønsker det.

Thomas Schöneich, sjef for media og kommunikasjon i det europeiske håndballforbundet EHF, kommenterer saken slik i en epost til VG:

– Tidsskjemaet for EM 2020 har faktisk blitt satt opp på en måte der det er lagt til ekstra hviledager i forhold til tidligere mesterskap.

– Lag som reiste fra Trondheim / Graz / Göteborg i henholdsvis innledende runde til Malmö og til Wien i hovedrunden, hadde en ekstra fridag; én utelukkende for reise, én for restitusjon.

Når det gjelder hovedrunden, kommenterer Schöneich det slik:

– Tidsplanen fra siste kampdag i hovedrunden til semifinalene, har vært slik siden 2012. Det gjør at alle semifinalister har like mye tid til å forberede seg (mellom siste kamp i hovedrunden og semifinalen).

Når VG spør Christian Berge om det er aktuelt å la spillere som Sander Sagosen hvile mot Slovenia, svarer han:

– Vi vil rullere en del ja.

Det betyr trolig at han lar spillere som knapt har fått prøve seg tidligere i turneringen, få en del minutter mot Slovenia.

– Når vi allerede er klare for semifinalen, gir det rom for å rullere litt. Spania og Kroatia er så å si like gode. Det er ett fett hvem vi møter, sier Petter Øverby.

