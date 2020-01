SJEFEN: Ingen er større enn Sander Sagosen på håndball-landslaget. Han regnes av mange som best i verden. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kommentar

Håndballvinteren ble et veiskille: Herrene har rangen!

Siden 1986 har jentene vært de fremste folkeheltene som kaster ball. Akkurat nå fremstår det ikke slik lenger.

Nå nettopp

Lukk øynene og tell for deg selv:

Hvor mange navn kan du fra kvinnetroppen som spilte VM i Japan før jul? Deretter gjentar du samme øvelse om Christian Berges bronsegjeng. Min påstand er at herrene for en gangs skyld har premiumplassen i pannebrasken.

Hypotesen stemmer garantert ikke for alle, men dette er vinteren der det nok skjedde noe som forrykket landslagenes posisjon i norske håndballhjerter.

Og det etter en drøy generasjon i jentenes velfortjente tegn.

Så stor var forskjellen i popularitet at forbundet en stund måtte drive økonomisk likestillingspolitikk, for å sikre tilstrekkelige utviklingsmuligheter på herresiden.

Men der det ballglade blodet virkelig bruser akkurat nå, er ved tanken på kombinasjonen av briljans, entusiasme og evnen til å komme gjennom tv-ruten, som det norske herrelandslaget har vist oss i januar.

Gjengen fortjener ikke en status som annenfiolinister, her er det både sportslig og underholdningsverdi av ypperste klasse.

Det er rett og slett umulig å unngå å bli glad i dette laget. Nå har det for all del vært god interesse også tidligere, vel vitende om at de to siste verdensmesterskapene har endt med sølv.

Men det er noe med denne «hel ved-gjengen» som gradvis har vokst seg inn i hjerterota.

MAKTSKIFTE? Sander Sagosen og Christian Berge er blitt nasjonens nye håndballyndlinger. Har de «passert» Thorir Hergeirssons lag? Her er landslagssjefen sammen med Stine Bredal Oftedal under VM i desember Foto: NTB SCANPIX/AFP

Du skal ha et følelelsspekter av kevlar om du ikke led litt med laget etter fredagens skuffelse, selv om det var lov å klandre både trangen til å leke brøytebiler og en forhastet avslutning da det virkelig gjaldt.

Samtidig er det noe imponerende over omstillingsevnen, over bronsegleden vi fikk se, til tross for at ambisjonene var langt høyere. Og det uten at så mye som en millimeter fremsto påtatt.

Dette er rett og slett en gjeng en hel nasjon vil sitre etter å heie frem mot gullet de så inderlig fortjener, kanskje allerede i OL i Tokyo til sommeren.

Hva så med jentene?

De har skjemt oss bort i generasjonene etter bronsemirakelet for 23 år og én måned siden. Ikke minst har det vært imponerende hvordan de har evnet å fornye seg, og at stadig nye helter har erstattet de gamle.

Derfor er det kanskje urettferdig, og slett ikke intensjonen, å snakke ned håndballjentene akkurat nå. De var maksimalt uheldige på skadesiden inn mot VM, og leverte slett ikke noe dårlig mesterskap forutsetningene tatt i betraktning.

Like fullt har kurven pekt feil vei.

Det er et faktum at de selv har lagt listen de måles etter, og det er noe nedadgående over at både sist VM og EM har endt medaljeløst. Legger vi til at det heller ikke ble full pott i forrige OL, har i overkant bortskjemte nordmenn fått noe svakere servering enn normalt, samtidig som herrene stormer frem.

Også den verbale offensiviteten er mest fremtredende på herresiden.

Rent kommunikasjonsmessig er det sikkert smak og behag hva man foretrekker, men det er noe mer forfriskende over Christian Berges fremtoning, enn den tidvis i overkant forsiktige retorikken til Thorir Hergeirsson, som fort gir assosiasjoner til olympiatopp-tonen.

Posisjonen kan snu seg igjen fryktelig fort, ikke minst når skadde håndballjenter returnerer, og det kan børstes liv av Tore Tang igjen. Samtidig er det selvsagt en x-faktor over jakten på et gull Norge aldri har fått.

Uansett opplever vi akkurat nå noe uvant: Det er for øyeblikket ikke damene som har rangen i norsk landslagshåndball.

Publisert: 27.01.20 kl. 12:26

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser