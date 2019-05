KRISTIANSEN VS. KRISTIANSEN: Veronica Kristiansen (til venstre) gleder seg til søsterduellen med Jeanett lørdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Tidenes søsterdueller: – Vi deler ingen hemmeligheter

BUDAPEST (VG) Duellen Veronica Kristiansen (28) mot lillesøster Jeanett Kristiansen (26) kan bli viktig når Vipers Kristiansand utfordrer mesterlaget i Györ i Champions League-semifinalen. Også lørdagens EHF-cupfinale inneholder en svært spennende norsk søsterduell.

Nå nettopp







Tvillingene Silje og Sanna Solberg (28) spiller nemlig livets aller første kamper mot hverandre når Siofok møter danske Esbjerg i Ungarn noen timer etter Kristiansen-søstrene ansikt til ansikt har gjort opp om finaleplassen i Champions League i Budapest.

les også Det utrolige Vipers-eventyret: Fra bankerott til Europas beste

– Vi deler ingen hemmeligheter. Jeg har prøvd meg litt. men jeg tror ingen av oss ønsker å være den lille muldvarpen, sier Veronica Kristiansen til VG i Budapest. Også faren, Henning Kristiansen, er på plass i den ungarske hovedstaden. Han har fått sydd deg en delt drakt – halvparten Györ og halvparten Vipers.

– Det blir noe helt spesielt, sier Jeanett Kristiansen. Hun har allerede møtt Veronica tro ganger denne sesongen. Vipers tapte begge kampene i hovedrunden for Györ som også stiller med Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk Kari Brattset og Kari Aalvik Grimsbø lørdag.

les også Veronica Kristiansen må ta lang pause: – Håper å unngå operasjon

– Vi har snakket mye sammen om Final 4. Men det er om opplevelsen. Ikke kampen mot hver andre, sier Vipers-skytteren som mener at «alt er mulig» mot storesøsteren. Hun har tidligere sagt til VG at «Veronica er av mitt eget kjøtt og blod. Det er ikke gøy å møte henne». Jeanett prøvde seg med et smil i februar- og mars-kampen. Men fikk absolutt ingen ting tilbake.

– Jeg så henne bevisst ikke i øynene. Nå skal jeg gi Jeanett et smil. Vi skal være stolte og nyte at vi møter hver andre i en Champions League-semifinale. Det blir en direkte duell mellom oss ansikt til ansikt. Det blir spennende. Jeg har ikke møtte henne ofte, sier «Vikky» - som før denne sesongen ikke hadde møtt søsteren på banen på fem år.

– Det er lett å glemme at hun også er debutant i Final 4, svar Jeanett. I de to kampene i hovedrunden endte det 1–1 og 2–2 i scoringer mellom de to søstrene fra Mjøndalen. I Champions League står begge notert med 41 scoringer. Jevnere blir det ikke.

SOLBERG VS. SOLBERG: Silje Solberg (til venstre) gleder seg til søsterduellen mot Sanna lørdag. Bildet ble tatt i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Uavgjort endte det også da landslagets tvillinger Silje og Sanna Solberg møtte hver andre i den første finalen i EHF-cupen i Danmark sist helg. Nå er Siofok – med tidligere Larvik-trener Tor Odvar Moen – favoritter til å ta hjem sin aller første tittel.

– Det er veldig spesielt å møtte Sanna, sier Silje Solberg til VG. Hun forteller at moren og faren «var rørte» på tilskuerplass da søstrene spilte 21–21 i den første av de to finalene.

– Det var litt rart å møte henne. Jeg måtte tenke på at jeg ikke møtte Sanna, men Esbjerg, sier Silje Solberg – som sto en glimrende finale med over 40 prosent redninger.

Hun hadde taket på det meste, men ikke søsteren. Venstrekanten scoret på seks av syv skudd og ble toppscorer for et Esbjerg som også inneholder de norske spillerne Marit Malm Frafjord, Vilde Ingstad, Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen og Rikke Granlund.

– Sanna skjøt veldig bra og ikke helt som hun pleier. Jeg reddet bare en, men en god del kom på kontring og fra gode vinkler på kanten, sier tvillingsøsteren.

Publisert: 10.05.19 kl. 12:58