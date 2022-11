EM-finale 1996: Danmark vant til slutt 25–23. Trine Haltvik gjorde en stor finale med 10 mål, men Anja og spillere som Camilla Andersen og Anette Hoffmann kom fra OL-gull i Atlanta og var best da det gjaldt.

VM-finale 1997: Danmark vant sin eneste VM-tittel i kvinnehåndball ved å banke Norge 33–20 i Berlin. To danske supportere ble knivdrept i hallen dagen før. Anja & co. spilte for sine døde tilhengere, mens Norge ikke helt visste hvordan de skulle takle situasjonen.