1 / 21 NEDTUR: Mens Norge tok til banen for å feire gullet, tuslet de danske spillerne av banen i skuffelse. forrige neste fullskjerm NEDTUR: Mens Norge tok til banen for å feire gullet, tuslet de danske spillerne av banen i skuffelse.

Danskene etter EM-nedturen: − Så vondt det gjør

(Danmark – Norge 25–27) Etter å ha ligget under i store deler av kampen, slo Norge tilbake og vant EM-finalen mot Danmark. Det gjør vondt for våre skandinaviske naboer.

«Katastrofen total», var tittelen på danske Ekstra Bladets nettside i sekundene før tapet for Norge var et faktum. Litt senere ble den endret til «EM-nedtur».

Hos deres kollegaer i dansk TV 2 ruller bildene av de danske spillerne, tydelig skuffet, og tittelen lyder «Danmark taper dramatisk EM-finale».

I danske B.T. sin dom over kampen skriver de:

«For en finale, for et vanvittig drama. Og så vondt det gjør nå. For Danmark hadde en historisk sjanse til å vinne EM-gull, og særlig i første omgang så det også ut til at det ville ende sånn. Men det er Norge. Det må vi huske. Og de rutinerte stjernene viste i den grad hva de er laget av i andre omgang, hvor de fikk stoppet danskene mye bedre».

Den danske keeperen Sandra Toft var tydelig preget etter nedturen, og klarte ikke å holde tårene tilbake, skriver samme nettsted.

I TÅRER: Sandra Toft oppløst i tårer etter å ha mottatt sølvmedaljen.

Samtidig som danskene er skuffet, jubler Norge og en rekke nordmenn over gullet. Det niende i rekken.

– Vilt imponerende! For en kamp de leverer! Det er et tøft press å stå under og det er ordentlig inspirerende å se hvordan de løser det. Det er bare å gratulere, skriver para-stjernen Birgir Skarstein i en melding til VG.

– For en kamp! Så første omgang, men så var det forsinket fly og da lå vi under da flyet lettet. Så landet vi og Norge hadde snudd kampen. Fantastisk at de vant til slutt, skriver skipresident Tove Moe Dyrhaug i en SMS til VG.

Hun er ikke den eneste som lar seg begeistre over gullet. Statsminister Jonas Gahr Støre skriver følgende på sin Twitter:

«Fantastisk håndball-lag, fantastisk innsats, et EM-gull som varmer og begeistrer! Takk for opplevelsen, heia håndballen og heia Norge!».

KATASTROFE: Danske Ekstrabladets forside i sekundene før nederlaget var et faktum.

Tidligere landslagstrener for håndballkvinnene, Marit Breivik, som ledet laget til flere mesterskapsmedaljer, er imponert over det hun så.

– Fantastisk stayer og seier i en slitekamp. Danmark er sterke og får oss bakpå i lang tid. Jeg er imponer over ro og arbeidsinnsats som laget fullfører kampen med, skriver Breivik til VG og fortsetter:

– Nora holder oss inne i den første omgangen, og mange drar lasset i den andre omgangen. Befriende sterkt at Hennys skudd blir helt avgjørende til slutt. Og Katrine viser sin styrke som snur kampen. Jeg er imponert og glad.