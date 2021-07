STERK: Torbjørn Bergerud gjorde en storkamp. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Folkebørsen: Bergeruds monsterkamp ikke nok

TOKYO (VG) (Spania – Norge 28–27) Han sto en monsterkamp i det norske buret. Men Torbjørn Bergeruds redninger var ikke nok mot europamesterne.

Men den norske keeperen klarte ikke å redde den siste straffen fra Aleix Gomez i siste sekund. Dermed endte dramaet med et nytt tap for Spania etter 20 redninger fra Bergerud.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Robeldo Garcia satte inn den avgjørende straffen for Spania. Det var Aleix Gomez som scoret. Dette ble rettet klokken 10.54, 26. juli 2021. I en tidligere versjon sto det også at resultatet i kampen ble 28–27 i Norges favør, men det riktige er at Spania vant 28–27.