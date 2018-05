GULL-JUBEL: Kari Aalvik Grimsbø (t.h.), Nora Mørk (i midten) og de andre Györ-jentene jubler. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Norske Györ-stjerner vant Champions League etter sekunddrama

Publisert: 13.05.18 19:57

BUDAPEST (VG) (Györ-HC Vardar 27–26 e.e.o.) Stine Bredal Oftedal (26), Kari Aalvik Grimsbø (33) og Nora Mørk (27) seiret i Champions League-finalen mot makedonske HC Vardar. Avgjørelsen falt bare sekunder før slutt i andre ekstra omgang etter en vanvittig match.

– Stine løfter dette laget videre, fastslo Viasat-kommentator Frode Scheie etter kampen.

– Györ er flinke til å fornye seg, så de blir ikke noe dårligere neste år, sa ekspertkommentator Gunnar Pettersen - med tanke på at to nye norske spillere er på vei til den ungarske klubben. Det er Veronica Kristiansen og Kari Brattset.

10.000 gærne Györ-supportere, et par hundre tilreisende makedonere og rundt 1500 rumenske Bucuresti-fans som heiet på HC Vardar etter å ha sett sitt eget lag vinne Champions League-bronse tidligere på dagen.

Det var rammen rundt kvinnenes intense finale i László Papp Sportsarena søndag kveld. Györ-stjernene Stine Bredal Oftedal , Kari Aalvik Grimsbø og Nora Mørk forventet en dramatisk kamp om Europas gjeveste trofé. Og de norske jentene fikk rett. Akkurat som i fjor måtte det ekstraomganger til for å avgjøre gigantoppgjøret.

Lagene fulgte hverandre uhyre tett, før Gyør avgjorde i andre ekstraomgang. Med tre sekunder igjen fikk Vardar en siste mulighet til å utligne alene med keeper, men Aalvik Grimsbø-vikar Eva Kiss reddet på sensasjonelt vis.

Danset av glede

Etterpå danset bokstavelig talt hele Györ-laget sammen med et euforisk hjemmepublikum i en seanse som varte i flere minutter.

Midt blant dem sto Mørk, Aalvik Grimsbø og Bredal Oftedal med øyne som lyste av glede. Mens de to førstnevnte vant for andre året på rad, ble Bredal Oftedal Champions League-mester i sin alle første sesong i turneringen etter overgangen fra Issy Paris sist sommer.

Fysisk

De to fysisk robuste lagene sto begge med tidvis nærmest ugjennomtrengelige forsvarsmurer, noe som gjorde at stillingen bare var 9–9 til pause.

I andre omgang var det gått over syv minutter uten at hjemmefansen hadde kunnet juble for en eneste Györ-scoring da trener Ambros Martin sendte Bredal Oftedal ut på banen igjen etter en lengre periode på benken.

Umiddelbart ble det tydelig hvilken betydning kampen hadde for den norske landslagskapteinen. Med enorm fart satte Bredal Oftedal fart mot den nesten 1.80 høye Vardar-kolossen Andrea Lekic og stoppet ikke før motstanderen hadde lagt henne i bakken og pådratt seg en tominutters utvisning.

Bare noen sekunder senere scoret også Györ deres første mål i omgangen.

Ekstraomganger

Tre og et halvt minutt før ordinær tid var ute tok Bredal Oftedal igjen ansvar. Etter noen bomskudd tidligere i omgangen, viste 26-åringen stort mot og dro seg gjennom Vardar-forsvaret før hun stusset ballen lekent mellom beina på sisteskansen Amandine Leynaud.

Publikum i hallen sto på dette tidspunktet oppreist. Samtlige 12.000 av dem. Dramatikken var enorm, og den ble forlenget med 10 ekstra minutter da det sto 20–20 etter at timen var spilt.

Men for det andre året på rad var det et oppofrende Györ-lag som vant til slutt med sitt fanatiske hjemmepublikum i ryggen i Ungarn.