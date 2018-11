Elverum avgjorde Champions League-thriller i siste sekund

HÅNDBALL 2018-11-18T19:04:37Z

(Elverum – Dinamo Bucuresti 29–28) Simen Holand Pettersen (20) sørget for at håpet om avansement i Champions League så absolutt lever for Elverum. Unggutten scoret på straffe i siste sekund mot Dinamo Bucuresti.

Publisert: 18.11.18 20:04 Oppdatert: 18.11.18 21:25

Oppgjøret i Terningen Arena ble et herlig drama, og selv om Elverum ideelt sett burde vunnet med tre mål for å passere Bucuresti på innbyrdes oppgjør, så var det ville jubelscener etter seieren.

For 13 sekunder før slutt var det faktisk Dinamo Bucuresti som ledet 28–27. Da utlignet Magnus Fredriksen, og bortelaget tok timeout.

Da kampen kom i gang igjen, så snappet Elverums Sigvaldi Gudjonsson ballen og stormet alene igjennom. Han ble tatt, og Elverum fikk straffekast da ett sekund gjensto av kampen.

Pettersen tok den etter at Alexander Westby hadde vært fast straffeskytter tidligere i kampen, men bommet på sin syvende etter ha satt de seks første.

20 år gamle Pettersen var iskald, og satte vinnermålet mens faren Gunnar Pettersen, som var kampens ekspertkommentator for Viasat, kunne stolt konstatere at sønnen avgjorde.

– Det håper jeg går inn, sa han før skuddet.

– Nå er jeg stolt av ham, det må jeg innrømme. Det er kaldt av ham å gjøre det der, sa en tydelig fornøyd pappa Pettersen da junior hadde banket inn 29–28-målet og sikret seieren.

– Jeg setter veldig stor pris på at jeg får lov til å gjøre det av «Mikke» (Elverum-trener Michael Apelgren, red.anm.), sa matchvinneren da han ble intervjuet etter kampen og la til:

– Det er ubeskrivelig. Det er fantastisk. Jeg var selvfølgelig nervøs, men når man kommer i slike situasjoner, så tenker man ikke så mye. Hvis man setter den, så blir man helt – og hvis man bommer, så ja ...

– Jeg har stor tro på ham, så det var ikke så mye å fundere på når Westby hadde bommet. Så hadde jeg i bakhodet at han hadde avgjort i siste sekund i bortekampen mot Wacker Thun, sa trener Apelgren til Viasat.

For det er faktisk andre gang Pettersen avgjør i siste sekund. Mot sveitsiske Wacker Thun klinket han ballen i nettet fra elleve meter, og sørget for 30–29.

– Man får en følelse av at gutten har en vinnerskalle, gliste Apelgren.

Like mange poeng

Elverum har nå like mange poeng som Dinamo Bucuresti, men er dårligere på innbyrdes oppgjør etter å ha tapt med to mål i bortekampen. Det gjenstår to kamper i gruppespillet, og har to poeng opp til gruppeleder Wisla Plock og ett poeng til Ademar Leon på annenplass. De to beste lagene går til utslagskamper om en plass i åttedelsfinalen.

Elverum fikk en pangstart på kampen, og ledet tidlig 4–1, men før den første omgangen var halvspilt ledet bortelaget 6–5, og til pause var det 15–12 i favør Dinamo Bucuresti.

I andre omgang var det tett hele veien, og unge Pettersen markerte seg med et kjempeskudd og en rask scoring umiddelbart etterpå som sørget for 18–18. Da Westby scoret på sin femte straffe og ga Elverum 21–19 så det meget lyst ut.

Omdiskuterte dommere

Så begynte dommerne å bli i overkant synlige, og Westby ble skadet da en motstander traff ham med kneet i brystet. Men istedenfor brøyt, så dømte dommerne rumensk straffe.

Det var en av flere svært omdiskuterte situasjoner.

Kampen sto og vippet hele veien, men det så mørt ut da Westb, som hadde kommet seg inn igjen etter den omtalte smellen, bommet på sin første straffe på stillingen 27–27 før Dinamo Bucuresti gikk opp i ledelsen.

Den holdt altså helt til 13 sekunder gjensto.

– Da vi sto der med timeouten, og det var 12 sekunder igjen, så hadde jeg ikke akkurat seiersfølelsen. Et uavgjortresultat var vel greit. Så står vi der og har vunnet, og er fortsatt med i racet og det er forbannet kult, konkluderte Apelgren.

Champions League Gruppe D (nivå 2):

Elverum – Dinamo Bucuresti (Romania) 29–28.

Spilt lørdag: Ademar León (Spania) – Riihimäki Cocks (Finland) 23–20.

Spilt torsdag: Wacker Thun (Sveits) – Wisla Plock (Polen) 23–25.

Stillingen: 1) Wisla Plock 12 (227-200), 2) Ademar León 11 (205-202), 3) Dinamo Bucuresti 10 (236-229), 4) Elverum 10 (225-220), 5) Riihimäki Cocks 4 (197-219), 6) Wacker Thun 1 (211-231).

Neste kamper, 21/11: Dinamo Bucuresti – Riihimäki Cocks, 24/11: Wisla Plock – Ademar Leon, 25/11: Elverum – Wacker Thun.

Gruppespillet avsluttes 1. desember. De to beste til utslagskamper om plass i åttedelsfinale.