NOK HODEBRY: Thorir Hergeirsson er frustrert over skadeproblemene i den norske troppen. Her fotografert under Danmark-kampen lørdag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Her er landslagssjefens store EM-utfordring: Skader

HÅNDBALL 2018-11-26T05:14:02Z

FORNEBU (VG) Norge - Frankrike (23–21) Thorir Hergeirsson (54) har fått litt å tenke på før EM-starten i Frankrike lørdag. Skadelisten begynner å bli lang.

Kaptein Stine Bredal Oftedal , Amanda Kurtović og Katrine Lunde fikk alle trøbbel før og under firenasjonersturneringen i Telenor Arena denne helgen.

Flere spillere som ville vært med i troppen er allerede uaktuelle, deriblant superstjerne Nora Mørk .

– Vil du ha det i centimeter eller kilo, sier en tydelig frustrert Thorir Hergeirsson til VG da han får spørsmål om utfordringene knyttet til skadeproblematikken:

Nå vet han lite om Oftedals situasjon. Selv frykter hun ikke for EM og blir bedre dag for dag, men landslagssjefen er helt klar på at de skal være hundre prosent sikre på at hun kan spille før hun kastes ut på banen.

– I dette gamet kan du ikke tro. Du må vite. Og nå vet jeg ikke.

Mot Frankrike søndag forsvant Kurtović ut med det som så ut som en korsbåndsskade , og mister høyst sannsynlig EM. Her kan du se hvordan lagvenninne Veronica Kristiansen reagerte:

− Vi kan foreløpig ikke si noe om omfanget av skaden Amanda pådro seg i kampen mot Frankrike. Vi håper å få tatt en MR-undersøkelse i løpet av mandag, og da vil vi få mer klarhet i skadebildet, uttalte landslagslege Anne Froholdt søndag i en pressemelding.

Thea Mørk gikk av med en kjenning i låret. Hun frykter imidlertid ikke for mesterskapet.

Førstekeeper Katrine Lunde sto over kampen etter å ha tråkket over på oppvarmingen.

– Hun tråkket skjevt. Siden dette er en treningskamp så fant vi ut at vi ikke belaster den i dag. En lett avgjørelse for legen.

Storspilte i helgen

– Vi forholder oss til de spillerne vi har. De har gjort det bra, fortsetter landslagssjefen.

Sportslig sett skulle Norges prestasjoner vært fokuset. De norske jentene slo Ungarn, Danmark og regjerende mester Frankrike.

Èn uke før de blir «allemannseie» for norske TV-seere har de vist at EM-formen er inne.

Spesielt førsteomgangen mot sistnevnte søndag var solid. De ledet 14–9 og spilte ut EMs vertsnasjon og favoritter.

Norge presset frem feil, og viste hva de kan.

– Det var veldig bra forsvarsspill. Det er feil vi må presse frem. Samtidig som angrepsspillet var godt, sa Linn Jørum Sulland som scoret fire mål.

Hergeirsson oppsummerer EM-oppkjøringen slik:

– Vi har stigning på relasjonene innad i laget. Vi har lært mye om hvordan vi kan bruke spillerne i forsvar. Kontringsmessig er vier vi for ujevne. I angrepsspillet er vi på vei. Men fortsatt mangler fortsatt litt flyt, og mister tempo i blant.

Lørdag 1. desember venter Tyskland i Norges åpningskamp.