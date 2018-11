Halden klar for historisk finale etter skrell: – Surrealistisk

(ØIF Arendal − Halden 26-27) Kvarteret ut i NM-semifinalen mot Halden så ØIF Arendal ut til å gå mot en komfortabel seier. Slik ble det imidlertid ikke.

Publisert: 13.11.18 21:51 Oppdatert: 13.11.18 22:47

Da ledet hjemmelaget med tre mål (9-6), men gjestene fra Halden snudde kampen mot det hardtsatsende Arendal-laget.

Til pause var stillingen 12-14, og i den andre omgangen fulgte de to lagene hverandre som katt og mus.

Femten sekunder før slutt falt avgjørelsen. Kristoffer Henriksen banket inn 27–26 i favør gjestene.

– Jeg rakk ikke å tenke. Det var bare å fyre, sier matchvinneren til TV 2.

Ikke den eneste håndball-skrellen tirsdag: Tertnes knuste Larvik

Hjemmelaget hadde tid til et siste angrep, men tok ikke vare på sekundene. André Lindboe sitt forsøk med noen sekunder igjen på kampuret gikk rett i blokka til fra distanse.

– Det er hodeløst! Det er hodeløst av veteranen, kommenterte Harald Bredeli for TV 2.

Dermed kunne Halden-spillerne slippe jubelen løs. Laget er klar for finale for første gang i klubbens historie. Den spilles 29. desember, og der møter Halden enten Bækkelaget eller Elverum, som spiller sin semifinale i morgen.

– Det er helt surrealistisk, og det har ikke sunket ordentlig inn, sier Henriksen til VG få minutter etter at finalebilletten er sikret.

– Vi vet at vi er skadeskutt og må prestere opp mot det beste vi har for å ha en sjanse, men vi drar inn i kampen med troen – og så leverer vi en vanvittig laginnsats, fortsetter han.

Henriksen ble ikke bare matchvinner for Halden med sin scoring. Det var også han som blokkerte Lindboes siste skudd.

– Da vi tok timeouten (med 17 sekunder igjen), trodde jeg at jeg skulle konsentrere meg om forsvar, men så gir (Jan Thomas) Lauritzen meg en vanvittig tillit. Jeg elsker å innfri, og så fikk jeg lurt inn en liten underarm i forsvar rett etterpå, sier en svært fornøyd Henriksen.

På den andre siden sto en svært skuffet André Lindboe.

– Hva skal man si? Man spiller for noe av det feteste i Norge, og så leverer man, i hvert fall for min egen del, en juniorkamp. Det er vanvittig irriterende, og det skal ikke være slik i det hele tatt.

– Hva tenker du om det siste skuddet?

– I etterpåklokskapens ord så skal jeg ikke ta den avgjørelsen. I mitt hodet er det veldig, veldig lite tid igjen på klokka, så da ble det sånn den gangen her. Det er tungt, og jeg må nesten bare beklage til Arendal by at det ble slik, sier Lindboe til TV2.