FORDEL NORGE: Bjarte Myhol scoret syv da Sverige ble slått i fjorårets EM - ofte spilt fri av Sander sagosen (5). Nå mangler Sverige forsvarssjefen Jesper Nielsen (36). Også angrepsesset Jim Gottfridsson er skadet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Stor VG-analyse: Klart Norge kan slå Sverige

HÅNDBALL 2019-01-21T09:34:33Z

HERNING (VG) - ANALYSE - Sverige har vunnet seks strake seire i VM. Men er langt fra umulige å slå for de norske håndballgutta i mandagens skjebnekamp. Sverige har sin styrke i VMs kanskje beste keeperduo, men mangler de norske håndballguttas fart. Norge slo Sverige med tre mål og VG tror det kan gjenta seg i Boxen mandag kveld.

Vår vurderinger og terningkast i syv kategorier sier nemlig 34–32 til Norge. Selvsagt kan Norge slå Sverige, men har fått en ekstra motstander i VMs sportslig urettferdige kampoppsett. Svenskene får 46 timers hvile, mens Norge kun har 20 timer fra seieren over Egypt til kampstart.

MÅLVAKTER

Norge: Torbjørn Bergerud god mot Egypt søndag kveld. Espen Christensen har gjort det sterkt mot svak motstand. Men ingen av dem traff mot Danmark. Bergerud har hatt en tøff høst i Flensburg og klarte mot Danmark ikke å få inne toppnivået. Keeperne kan bli helt avgjørende og Bergerud har høyest potensiale.

5

Sverige: Mikael Appelgren og Andreas Palicka utgjør keeperparet både hos Sverige og i tyske Rhein-Neckar Löwen. Meget samkjørt duo som utfyller hver andre. På landslaget styres målvaktene av Mats Olsson - håndballjentenes mangeårig keepertrener. Men ikke mulig å skyte hull Appelgren/Palicka.

6

FORSVAR

Norge: Magnus Gullerud markerte seg som Norges beste forsvarsspiller mot Egypt. Bjarte Myrhol og Christian O’Sullivan skal være krumtapper i det norske midtforsvaret, men har etter skader ikke fått det helt til å stemme defensivt i VM. Mot svenskene må forsvarsspillet sitte bedre enn mot både Danmark og Egypt.

4

Sverige: Kim Ekdahl du Rietz fungerer godt i sin nye rolle i midtforsvaret. Sagosens lagkamerat i PSG er erfaren, men helt ny i denne rollen. Forsvarsankeret Jesper Nielsen sliter med lyskene og satt på tribunen mot Tunisia lørdag. Svenskenes forsvar er bra, men ikke umulig åslå sprekker i.

4

KONTRINGER/RETURLØP

Norge: Her ligger Norges fremste styrke. Bjarte Myrhol og kantene Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen har ekstrem forståelse for å starte opp riktig. Hittil i VM har Norge rullet over motstandere utenom Danmark i kontringer. Også sterke i ankomstfasen med Sander Sagosen i dirigentrollen. Lojale og gode returløp.

6

Sverige: Setter stor fart i kontringer. Særlig fra høyrekanten. Men kommer sjelden med like mange i førstebølgen som Norge og mangler også litt av det norske ettertrykket. Bytter som oftest en spiller mellom fosvar og angrep og kan være sårbare i returløpene. Her ligger en klar mulighet for Norge.

4

BAKSPILLERE

Norge: Magnus Abelvik Rød viste klasse mot Egypt. Kanskje får han sjansen mot Sverige også og kan løse et problem etter skaden til Kent Robin Tønnesen. Sander Sagosen har vist verdensklasse i hele høst, men har tidvis slitt i VM. God mot Egypt og må med Johannessen og O’Sullivan skape flyt for å slå svenskene.

4

Sverige: Fikk seg en smell da fjorårets beste EM-spiller Jim Gottfridsson forsvant ut av VM med skade. Erstatteren Linus Arnesson ikke på samme nivå som Flensburgs midtpunkt. Men Kim Andersson er tilbake og gjør en bra jobb. Er avhengige av at den beste venstrebacken, Lukas Nilsson, er på sitt beste.

4

STREKSPILLERE

Norge: Bjarte Myrhol ble kåret til verdens beste i 2017 og har startet VM sterkt. Men har vært skadet i ni uker i høst. Lyktes ikke mot Danmark, men meget god mot Sverige i fjorårets EM. Kan bli avgjørende igjen. Alternativet Magnus Gullerud langt fra Myrhols nivå i kontringer og etablert angrepsspill.

5

Sverige: Er klart styrket på denne plassen siden VM i fjor. Da hadde Andreas Nilsson pappaperm, men nå er den 110 kg tunge Veszprem-streken tilbake. En helt annen type enn Myrhol. Men omtrent like verdifull for laget. Alternativene Fredric Pettersson og Max Darj ikke av samme klasse.

5

KANTSPILLERE

Norge: Magnus Jøndal har fremstått som en av VMs aller beste kantspillere så langt. Den fantastiske 18-åringen Alexander Blonz har erstattet ham godt. Kristian Bjørnsen har slitt i VM etter høsten skade på høyrekanten, og blir ikke spilt opp like ofte som før. Kevin Gulliksen kan prøves mot Sverige.

5

Sverige: Stor forskjell på den svenske høyre- og venstrekanten. Til høyre har både de den superrutinerte kapteinen Niclas Ekberg og kjappe Mattias Zachrisson. De har til sammen - inkludert straffer - 51 mål til nå i VM. Mens Jerry Tollbring og Hampus Wanne bare står notert med 17 på venstresiden.

4

TRENER

Norge: Christian Berge har gjort fem meget gode år med Norge. Med VM-sølv og 4. plass i EM som de beste resultatene. En rolig og reflektert trener som virkelig både skjønner både spill og utøvere. Måtte tåle kritikk etter Danmark-tapet.Har bakgrunn som spiller på internasjonalt nivå, men mangler det som klubbtrener.

5

Sverige: Den svenskfødte islendingen Kristjan Andrésson har hatt stor suksess etter at han overtok landslaget. Kom fra 10 år som klubbtrener i Eskiltuna Guif i 2016. God taktikker som får det beste ut av ressursene og førte Sverige til EM-sølv i fjor. tar over Rhein-Neckar Löwen i Bundesliga til sommeren.

5

SLUTTSUM

Norge - Sverige 34–32

