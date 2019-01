FÅR STØTTE: Bent Svele (til høyre) mener feilen ikke lå hos Christian Berges taktikk da Mikkel Hansen fikk herje med Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vil ikke slakte Christian Berges forsvarstaktikk

HÅNDBALL 2019-01-18T14:26:32Z

HERNING (VG) Etter å ha sett Danmark-tapet fire ganger står Christian Berge på sitt. Han vil fortsatt ikke være med på at Mikkel Hansen skulle fått spesialoppvarting. Landslagssjefen får full støtte av TV 2s Bent Svele og TV 3s Kristian Kjelling.

Publisert: 18.01.19 15:26 Oppdatert: 18.01.19 15:56

– Jeg vil ikke slakte Christian Berge for dette, nei, sier den mangeårige håndballeksperten Svele til VG.

– Det er klart at de norske taklingene på Mikkel Hansen ikke var gode nok i denne kampen. Men jeg mener Berge ikke kunne ha gått vekk fra 6–0-forsvaret. Det ville gitt danskene for store rom, sier Bent Svele.

Mikkel Hansen scoret til sammen 14 mål. Den danske storstjernen herjet med det norske forsvaret gjennom store deler av den hete gruppefinalen som Danmark vant 30–26 torsdag kveld.

– Christian Berge traff ikke med alt. Men det gjorde heller ikke spillerne. Slik er toppidretten. Han har valgt å spille 6–0 i forsvar med justeringer. Det holdt han på og det mener jeg er riktig, sier Kristian Kjelling til VG.

– Nå har jeg sett kampen både en og to og tre ganger i ettertid. Jeg mener fortsatt det var riktig ikke å gå mer ut på Mikkel Hansen spesielt. Vi gjorde det i en periode i 2. omgang og da fikk vi umiddelbart problemer med Rasmus Lauge. Han scoret syv mål. Både han og Mads Mensah er sterke duellspillere som ville utnyttet en slik mulighet umiddelbart, sier Christian Berge.

– Det ville vært et helvete å møte Rasmus Lauge fem mot fem, beskriver Kristian Kjelling.

Han får også støtte fra spillergruppen. Kaptein Bjarte Myrhol er helt klar på at et godt gammeldags frimerke er helt uaktuelt.

Sjekk hvilken beskjed Bjarte Myrhol ga her:

– Jeg har ikke sett et frimerke i internasjonal håndball de siste fem årene. Det var ikke noe taktisk feil, det var utførelsen som var feil. Forsvarsspillet har ikke vært stabilt nok til nå. Vi var rett og slett ikke gode nok. Vi må spille på høyere nivå om vi skal slå Danmark i Danmark, mener Myrhol.

Eivind Tangen sto ansikt til ansikt med Mikkel Hansen fra start.

– Det er ikke Mikkel Hansen som er problemet. Problemet er at de andre danske spillerne vinner dueller for lett, sånn at vi ikke når fram på Mikkel, slik at han får skyte lette mål fra syv meter. Hadde vi stoppet dem som spiller opp han, hadde ikke Mikkel fått skyte så fritt, sier det norske førstevalget på høyrebacken.

Tangen ble erstattet av Magnus Abelvik Rød før Harald Reinkind fikk jobben som nest ytterste spiller på høyresiden av det danske forsvaret.

– Vi kommer bakfra fra start og får ikke det kontringsspillet vi har hatt. I etterpåklokskap er det mulig at vi skulle ha gjort noe annerledes, men det kunne ha åpnet rom for andre, så det er vanskelig å si. Det beste er å bli stående halvoffensivt, mener Reinkind.

Christian Berge er klar på at store deler av det norske laget underpresterte.

– Vi møtte et meget godt lag, men var ikke helt der vi skal være. Det skal vi jobbe med og ordne opp i frem mot Egypt på søndag. Det handler også om at vi spiller altfor mye en og en i angrep og ikke får sluppet ballen videre til riktig tidspunkt.

Håndballgutta møtte pressen etter å ha kjørt en styrkeøkt fredag morgen. Fredag kveld har de fri før de er tilbake i håndballhallen lørdag.

Så kommer hovedrunden med kamper mot Egypt søndag, Sverige mandag og Ungarn onsdag. Norge bør vinne alle tre kamper – og helst slå svenskene med fire mål.

Håndballgutta hadde det tungt etter tapet: