STJERNETREFF: Katrine Lunde jubler med Kari Brattset Dale etter seieren.

Drømmekvarteret ga 12–2: − Norge på sitt beste

CASTELLÓN (VG) (Norge-Romania 33–22) Katrine Lunde reddet nesten alle skudd og Norge fikk utløst VM-formen i drømmekvarteret. Romania ble knust 12–2 på de siste 15 minuttene av første omgang i gruppefinalen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

3200 tilskuere fikk valuta for hver eneste euro da den kanskje største VM-favoritten smalt til med kombinasjonen rask håndball og en målvakt som stengte buret.

– Det var Norge på sitt beste. Der avgjorde vi kampen, mener Stine Bredal Oftedal.

Kapteinen får ikke fullrost Lundes keeperspill.

– Hun er unik, beskriver Oftedal.

– One of av kind, mener forsvarssjef Kari Brattset Dale.

– Fy fader, hva skal man si? Hun er helt rå. Det er så deilig for oss som forsvarsspillere og ha en som henne bak der, sier Veronica Kristiansen som virkelig skrudde opp temperaturen da hun kom på banen 14 minutter ut i kampen.

– En verdensmålvakt. Vi er veldig lykkelig for at vi har henne. Det syntes på Katrine i dag at det var noe ekstra. Nå begynner VM. Det smittet og gir energi til hele laget, sier landslagets keepertrener gjennom 16 år, Mats Olsson.

– Han er flink til å lese meg, sier Lunde som spilte til toppkarakteren 10 poeng på VG-børsen for første gang siden hun reddet over 50 prosent av skuddene mot Nederland i EM for tre år siden.

– Ja, ja, smiler 41-åringen som spilte sin landskamp nummer 321 meningsprosent på fenomenale 54. Hun kan ikke plassere prestasjonen i forhold til andre i sin snart 20 år på topp internasjonalt nivå.

JUBELKVELD: Stine Bredal Oftedal satte fart på Norge i Spania.

– Jeg er dårlig til å huske kamper, smiler hun.

– Det er lenge siden jeg har spilt en skikkelig kamp. Så jeg måtte bare sørge for at jeg var fullt fokusert og klar for kampen. Det var bra. Godt fornøyd, sier hun nøkternt og legger til:

– Dette var godt for selvtilliten. Så vet man at man har et høyt nivå. Så får jeg bare gå mot en ny kamp, sier sørlendingen. Mot svake Puerto Rico torsdag kan det godt hende hun sitter på tribunen og overlater plassen til Rikke Granlund.

Så kommer kampene som avgjør om Norge går til kvartfinalen: Sverige og Nederland. De spilte 31–31 i Torrevieja tirsdag.

Info VG-børsen Katrine Lunde BB 10 20 redninger/37 skudd Silje Solberg 4 2 redninger/7 skudd Henny Reistad 4 2 mål/5 skudd – 3 feil Emilie Hegh Arntzen 5 0 skudd Veronica Kristiansen 7 5 mål/8 skudd Nora Mørk 7 4 mål/5 skudd – 3 feil Stine Bredal Oftedal 8 5 mål/6 skudd – 1 feil Malin Aune 6 3 mål/5 skudd Kari Brattset Dale 9 7 mål/8 skudd. Vilde Mortensen Ingstad 4 0 skudd Moa Högdahl 4 1 mål/1 skudd Marit Røsberg Jacobsen 5 1 mål/2 skudd Camilla Herrem 5 1 mål/2 skudd Sanna Solberg-Isaksen 7 2 mål/2 skudd Maren Aardahl 6 1 mål/2 skudd Thorir Hergeirsson (trener) 7 Vis mer

Hvis Norge presterer som fra 15 til 30 minutter mot Romania, får begge det tøft. Katrine Lunde koste seg på banen med dobbeltredning, strafferedning og 56 i prosent før pause.

– Ja, vi gjorde det bra da. Men det ble skapt av det første kvarteret i 1. omgang også, mener Lunde.

– Vi gjorde litt klønete feil i starten. men vi sto så godt i løpsbanene våre at når det først løsnet, så løsnet det ordentlig. Vi roen hadde da vi slet gjør at vi kan gire på i det neste kvarteret. Det liker jeg veldig godt, sier Stine Bredal Oftedal om superkvarteret.

– Det var veldig gøy å få spille mot et så tøft lag. Vi var klare og fokuserte og tok de tøffe duellene, beskriver Veronica Kristiansen.

– Det betyr litt for deg også å komme inn på denne måten etter å ha sittet på benken fra start i alle tre VM-kamper?

– Det bygger selvtillit og det skal jeg ta med meg videre, svarer Györ-profilen.